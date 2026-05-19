قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الداخلية تكشف حقيقة سرقة المنازل على يد عصابة بشركة مياه تحت تهديد السلاح
أردوغان : يجب فتح مضيق هرمز في أسرع وقت ممكن
سريع الانتشار .. استشاري مناعة يوضح أعراض فيروس إيبولا
هيئة كبار العلماء السعودية: لا يجوز الذهاب إلى الحج دون أخذ تصريح ويأثم فاعله
تكريم خاص لأبو العينين.. انطلاق فعاليات النسخة الأولى لملتقى التوظيف بالشيخ زايد
جيش الاحتلال يعلن مقـ تل ضابط برتبة رائد في معارك جنوب لبنان
وول ستريت جورنال: واشنطن تصادر ناقلة نفط مرتبطة بإيران في المحيط الهندي
كامل الوزير: مصر تضع تعزيز الروابط مع الدول الإفريقية على رأس أولوياتها
الأرصاد : تحسن تدريجي في الطقس قبل عيد الأضحى 2026
بيدرو نيتو يقود هجوم تشيلسي أمام توتنهام .. وريتشاليسون أساسيًا مع السبيرز
مستشفيات جامعة أسيوط : استقبال 13 وفاة وإصابة في حادث إطلاق النار بأبنوب
إقصاء ساوثهامبتون من بلاي أوف الصعود .. وخصم 4 نقاط بسبب أزمة تجسس مدويّة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

نوع من الزيوت العطرية فعالة في طرد الناموس من منزلك.. يتحول لسلاح ضد الناموس.. دراسة تكشف

زيت الباتشولي يمنع البعوض من الاقتراب
زيت الباتشولي يمنع البعوض من الاقتراب
آية التيجي

كشفت دراسة علمية حديثة عن فاعلية مكون عطري قديم اشتهر في عطور الرجال خلال ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، في المساعدة على طرد البعوض ومنع لدغاته، ما يفتح الباب أمام تطوير بدائل طبيعية لمستحضرات مكافحة الحشرات التقليدية.

زيت الباتشولي يمنع البعوض من الاقتراب

وبحسب تقرير نشرته صحيفة dailymail، توصل باحثون في البرازيل إلى أن زيت “الباتشولي” العطري أظهر قدرة كبيرة على منع البعوض من الاقتراب من الجلد لمدة وصلت إلى 3 ساعات كاملة أثناء الاختبارات المعملية.

واعتمدت الدراسة على استخدام كريم موضعي يحتوي على زيت الباتشولي، وهو زيت يُستخرج من أوراق نبات الباتشولي المعروف برائحته الخشبية القوية، والتي استُخدمت لعقود طويلة في العطور ومستحضرات العناية بالبشرة.

واختبر الباحثون الزيت على بعوضة “الزاعجة المصرية” المعروفة بنقل أمراض خطيرة مثل:
حمى الضنك
فيروس زيكا
الشيكونغونيا
الحمى الصفراء

وأظهرت النتائج أن البعوض لم يهبط على جلد المشاركين طوال فترة الاختبار التي استمرت 3 ساعات بعد وضع الكريم على الذراعين.

زيت الباتشولي يمنع البعوض من الاقتراب

لماذا يعمل زيت الباتشولي كمضاد للبعوض؟

ويرى العلماء أن التأثير الطارد للحشرات قد يرجع إلى مادة تُعرف باسم “كحول الباتشولي”، والتي تشكل نحو 40% من مكونات الزيت وتمنحه رائحته المميزة.

كما أوضحت الدراسة أن بعض المركبات الأخرى داخل الزيت، مثل:
ألفا غوايين
بيتا إليمين

وقد تؤثر على البروتينات التي يستخدمها البعوض للتعرف على البشر، بطريقة تشبه آلية عمل مادة “ديت” الكيميائية المستخدمة في طارد الحشرات التقليدي.

زيت الباتشولي يمنع البعوض من الاقتراب

بديل طبيعي لمواد طرد الحشرات الكيميائية

وأشار الباحثون إلى أن الكريم المستخدم في الدراسة احتوى على تركيز منخفض للغاية من زيت الباتشولي، بلغ 0.02% فقط، مقارنة بمنتجات “ديت” التي قد تصل تركيزاتها إلى 100%.

ويأمل العلماء أن يسهم هذا الاكتشاف في تطوير بدائل طبيعية أقل تسببًا في تهيج الجلد، خاصة أن بعض المستخدمين يشتكون من آثار جانبية مرتبطة بالمواد الكيميائية مثل:
الاحمرار
الحكة
التهيج الجلدي

زيت الباتشولي يمنع البعوض من الاقتراب

هل يمكن الاعتماد عليه حاليًا؟

رغم النتائج الواعدة، شدد الباحثون على أن زيت الباتشولي لا يزال بحاجة إلى مزيد من الدراسات السريرية واختبارات السلامة قبل اعتماده بشكل واسع كمضاد رسمي للبعوض.

وفي الوقت نفسه، تؤكد الجهات الصحية الأمريكية أن المنتجات المعتمدة التي تحتوي على:
DEET
بيكاريدين
زيت الليمون والأوكالبتوس

لا تزال الوسائل الأكثر فاعلية وأمانًا عند استخدامها بشكل صحيح للوقاية من الأمراض التي ينقلها البعوض.

زيت الباتشولي يمنع البعوض من الاقتراب

نصائح مهمة للحماية من لدغات البعوض

وينصح الخبراء باتباع بعض الإجراءات الوقائية، منها:
ـ ارتداء ملابس طويلة خاصة وقت الغروب والفجر
ـ التخلص من المياه الراكدة
استخدام طارد حشرات معتمد
ـ تجنب المناطق المزدحمة بالبعوض

زيت الباتشولي طرد البعوض علاج طبيعي للناموس مكافحة الحشرات زيت الباتشولي للبعوض البعوض والأمراض حمى الضنك فيروس زيكا طارد حشرات طبيعي عطور الرجال القديمة دراسة علمية لدغات البعوض الوقاية من البعوض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العداد الكودي

الحكومة تبدأ تحويل العدادات الكودية.. اعرف التسهيلات الجديدة

راغب علامة

راغب علامة يرد على صورة تحول نجله جنـ.ـسيا

رئيس الوزراء

بقرار حكومي | 6 أيام إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى وهؤلاء محرومون بالقانون

بدرية طلبة

بدرية طلبة: لا أعادي ريهام حجاج وهذه حقيقة عملي سحر لياسمين عبد العزيز

أسعار الذهب

هبوط مفاجئ بأسعار الذهب اليوم وتراجع عيار 21.. ماذا حدث في الصاغة؟

اجازة عيد الاضحى 2026

6 أيام كاملة رسميا.. إجازة عيد الأضحى 2026 للطلاب والموظفين

علي سيف

وفاة الفنان علي سيف

مشغولات ذهبية

ضغوط قوية.. هبوط سعر الذهب الآن بالأسواق

بالصور

نوع من الزيوت العطرية فعالة في طرد الناموس من منزلك.. يتحول لسلاح ضد الناموس.. دراسة تكشف

زيت الباتشولي يمنع البعوض من الاقتراب
زيت الباتشولي يمنع البعوض من الاقتراب
زيت الباتشولي يمنع البعوض من الاقتراب

ماذا يحدث لجسمم عند تناول الجزر؟.. يعزز المناعة والبشرة وصحة القلب

فوائد الجزر للمناعة وصحة العين
فوائد الجزر للمناعة وصحة العين
فوائد الجزر للمناعة وصحة العين

بعد سن الخمسين .. ماذا يحدث لجسمك عند ممارسة التمارين الرياضة 3 أشهر؟

تمارين المقاومة تقلل خطر الوفاة
تمارين المقاومة تقلل خطر الوفاة
تمارين المقاومة تقلل خطر الوفاة

إزالة 25 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية | صور

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود 4 الذى تنفذه قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود 4

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل العلاقات الأمريكية الصينية بعد زيارة ترامب

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دعاء الكروان وصوت القدر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تجميد المشاعر

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

المزيد