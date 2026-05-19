نوع من الزيوت العطرية فعالة في طرد الناموس من منزلك.. يتحول لسلاح ضد الناموس.. دراسة تكشف

كشفت دراسة علمية حديثة عن فاعلية مكون عطري قديم اشتهر في عطور الرجال خلال ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، في المساعدة على طرد البعوض ومنع لدغاته، ما يفتح الباب أمام تطوير بدائل طبيعية لمستحضرات مكافحة الحشرات التقليدية.

زيت الباتشولي يمنع البعوض من الاقتراب

وبحسب تقرير نشرته صحيفة dailymail، توصل باحثون في البرازيل إلى أن زيت “الباتشولي” العطري أظهر قدرة كبيرة على منع البعوض من الاقتراب من الجلد لمدة وصلت إلى 3 ساعات كاملة أثناء الاختبارات المعملية.

واعتمدت الدراسة على استخدام كريم موضعي يحتوي على زيت الباتشولي، وهو زيت يُستخرج من أوراق نبات الباتشولي المعروف برائحته الخشبية القوية، والتي استُخدمت لعقود طويلة في العطور ومستحضرات العناية بالبشرة.

واختبر الباحثون الزيت على بعوضة “الزاعجة المصرية” المعروفة بنقل أمراض خطيرة مثل:

حمى الضنك

فيروس زيكا

الشيكونغونيا

الحمى الصفراء

وأظهرت النتائج أن البعوض لم يهبط على جلد المشاركين طوال فترة الاختبار التي استمرت 3 ساعات بعد وضع الكريم على الذراعين.

لماذا يعمل زيت الباتشولي كمضاد للبعوض؟

ويرى العلماء أن التأثير الطارد للحشرات قد يرجع إلى مادة تُعرف باسم “كحول الباتشولي”، والتي تشكل نحو 40% من مكونات الزيت وتمنحه رائحته المميزة.

كما أوضحت الدراسة أن بعض المركبات الأخرى داخل الزيت، مثل:

ألفا غوايين

بيتا إليمين

وقد تؤثر على البروتينات التي يستخدمها البعوض للتعرف على البشر، بطريقة تشبه آلية عمل مادة “ديت” الكيميائية المستخدمة في طارد الحشرات التقليدي.

بديل طبيعي لمواد طرد الحشرات الكيميائية

وأشار الباحثون إلى أن الكريم المستخدم في الدراسة احتوى على تركيز منخفض للغاية من زيت الباتشولي، بلغ 0.02% فقط، مقارنة بمنتجات “ديت” التي قد تصل تركيزاتها إلى 100%.

ويأمل العلماء أن يسهم هذا الاكتشاف في تطوير بدائل طبيعية أقل تسببًا في تهيج الجلد، خاصة أن بعض المستخدمين يشتكون من آثار جانبية مرتبطة بالمواد الكيميائية مثل:

الاحمرار

الحكة

التهيج الجلدي

هل يمكن الاعتماد عليه حاليًا؟

رغم النتائج الواعدة، شدد الباحثون على أن زيت الباتشولي لا يزال بحاجة إلى مزيد من الدراسات السريرية واختبارات السلامة قبل اعتماده بشكل واسع كمضاد رسمي للبعوض.

وفي الوقت نفسه، تؤكد الجهات الصحية الأمريكية أن المنتجات المعتمدة التي تحتوي على:

DEET

بيكاريدين

زيت الليمون والأوكالبتوس

لا تزال الوسائل الأكثر فاعلية وأمانًا عند استخدامها بشكل صحيح للوقاية من الأمراض التي ينقلها البعوض.

نصائح مهمة للحماية من لدغات البعوض

وينصح الخبراء باتباع بعض الإجراءات الوقائية، منها:

ـ ارتداء ملابس طويلة خاصة وقت الغروب والفجر

ـ التخلص من المياه الراكدة

استخدام طارد حشرات معتمد

ـ تجنب المناطق المزدحمة بالبعوض