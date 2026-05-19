الأوراق المطلوبة لتحويل العداد الكودي إلى قانوني

يبحث المواطنون عن التسهيلات المقدمة لتصحيح أوضاع العدادات الكودية، والتي كشفها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن حزمة من التيسيرات الجديدة للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاع وحداتهم السكنية وتحويل العدادات الكودية إلى عدادات كهرباء قانونية دائمة، وذلك في إطار خطة الدولة لتسريع إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتخفيف الأعباء الإدارية على المواطنين.

العدادات الكودية

تسهيلات حكومية جديدة لتحويل العدادات الكودية

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على تبسيط الإجراءات المرتبطة بنموذج المرافق، بما يساهم في تسهيل استكمال ملفات التقنين دون تحميل المواطنين أعباء إضافية أو الدخول في إجراءات معقدة.

وتضمنت التيسيرات الجديدة السماح بتجديد نموذج المرافق المنتهي وفق ضوابط محددة، حيث أصبح من الممكن تجديد النموذج إذا مر أكثر من 6 أشهر على صدوره، بشرط ألا تتجاوز مدة الإصدار عاما كاملا، مع منحه مهلة إضافية تصل إلى 6 أشهر بدلا من إعادة استخراجه من البداية.

وأوضح مدبولي أن هذه الخطوة تستهدف تقليل الوقت والجهد المطلوبين من المواطنين، خاصة في ملفات تراخيص البناء والتصالح، والتي كانت تتطلب سابقا إعادة استخراج نموذج المرافق بالكامل فور انتهاء صلاحيته.

شروط تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني

حددت الجهات المختصة عددا من الشروط الأساسية لإتمام عملية تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني، وتشمل:

الحصول على موافقة بتقنين وضع العقار من الجهات المختصة.

التأكد من عدم وجود مخالفات فنية بالتوصيلات الكهربائية الداخلية.

سداد الرسوم الإدارية الخاصة بتغيير وصف العداد.

ويأتي هذا التوجه ضمن خطة الدولة لتنظيم استهلاك الكهرباء ودمج العدادات غير القانونية داخل المنظومة الرسمية، بما يضمن دقة المحاسبة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

خطوات التحويل من عداد كودي إلى قانوني

تبدأ إجراءات التحويل بتقديم طلب رسمي إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها العقار، مرفقا بالمستندات المطلوبة، ثم تقوم الشركة بإجراء معاينة فنية للتأكد من سلامة التوصيلات وعدم وجود مخالفات.

وفي حال استيفاء الشروط المطلوبة، يتم تحرير عقد جديد باسم المنتفع وتحويل العداد من كودي إلى عداد قانوني، ما يتيح للمشترك الاستفادة من نظام شرائح الاستهلاك الرسمي الأقل تكلفة

الأوراق المطلوبة لتحويل العداد الكودي 2026

حددت شركات توزيع الكهرباء المستندات المطلوبة لبدء إجراءات التحويل، وجاءت كالتالي:

صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.

عقد ملكية أو عقد إيجار موثق للوحدة السكنية.

إيصال ممارسة أو آخر إيصال شحن للعداد الكودي.

شهادة من الحي أو مجلس المدينة تفيد بتقنين وضع العقار أو قبول طلب التصالح “نموذج 8”.

توكيل رسمي في حالة التقديم نيابة عن المالك.

أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للمنازل والعدادات الكودية

وأعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الأسعار الجديدة لشرائح استهلاك الكهرباء للقطاع المنزلي والتجاري، بالإضافة إلى العدادات الكودية.

وجاءت أسعار الشرائح المنزلية كالتالي:

من 1 إلى 50 كيلووات/ساعة: 68 قرشا.

من 51 إلى 100 كيلووات/ساعة: 78 قرشا.

من 101 إلى 200 كيلووات/ساعة: 95 قرشا.

من 201 إلى 350 كيلووات/ساعة: 1.55 جنيه.

من 351 إلى 650 كيلووات/ساعة: 1.95 جنيه.

من 651 إلى 1000 كيلووات/ساعة: 2.10 جنيه.

أكثر من 1000 كيلووات/ساعة: 2.58 جنيه.

فيما بلغ سعر الشريحة الموحدة للعدادات الكودية 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة.

أسعار الكهرباء على الجهد الفائق

وأوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء أن أسعار بيع الكهرباء لاستخدامات الطاقة على الجهد الفائق بقدرات تتراوح بين 132 و220 كيلوفولت جاءت على النحو التالي:

مترو الأنفاق وباقي المشتركين

ارتفعت التعريفة إلى 189 قرشا/كيلووات ساعة مقابل 160 قرشا سابقا، بزيادة 29 قرشا.

شركات التوزيع المرتبطة بشبكة النقل

بلغ السعر الجديد 184 قرشا/كيلووات ساعة مقابل 160 قرشا سابقا، بزيادة 24 قرشا بنسبة 15%.

أسعار الكهرباء على الجهد العالي

أما أسعار الكهرباء لاستخدامات الطاقة على الجهد العالي بقدرات تتراوح بين 33 و66 كيلوفولت فجاءت كالتالي:

مترو الأنفاق

ارتفعت التعريفة إلى 205 قروش/كيلووات ساعة مقارنة بـ174 قرشا سابقا، بزيادة 31 قرشا.

شركات التوزيع المرتبطة بشبكة النقل

وصل السعر الجديد إلى 200 قرش/كيلووات ساعة مقابل 174 قرشا، بزيادة 26 قرشا بنسبة 14.9%.

باقي المشتركين على الجهد العالي

بلغ السعر الجديد 205 قروش/كيلووات ساعة مقابل 174 قرشا سابقا، بزيادة 31 قرشا بنسبة 17.8%.

أسعار الكهرباء لشركات مياه الشرب والري

كما شهدت أسعار الكهرباء الخاصة باستخدامات الري وشركات المياه زيادات جديدة، حيث ارتفعت تعريفة الكهرباء الخاصة بالري إلى 255 قرشا بدلا من 128.3 قرش بنسبة زيادة بلغت 99%.

فيما ارتفعت تعريفة شركات مياه الشرب إلى 255 قرشا مقابل 143 قرشا سابقا، ضمن خطة إعادة هيكلة أسعار الكهرباء لمختلف القطاعات.