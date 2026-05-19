وزيرة التضامن توجه بالتدخل السريع للتعامل مع حالة طفل بلا مأوى في حلوان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
التضامن الاجتماعي

تابعت وزارة التضامن الاجتماعى بكل اهتمام ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعى عن الطفل البالغ من العمر ٩ سنوات والذي اتخذ من الشارع مأوى له، حيث وجهت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع بسرعة التحرك ميدانيا وفحص الحالة والتعامل بشكل فورى.

تقديم كافة سبل الرعاية والخدمات

وقام فريق التدخل السريع بالقاهرة بالتعامل مع حالة الطفل بحلوان وتم إيداع الطفل أحد دور الرعاية الاجتماعية لتقديم كافة سبل الرعاية والخدمات له واتخاذ الإجراءات اللازمة للوصول لذويه .

ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي المستمرة في التعامل مع بلاغات الأطفال والكبار بلا مأوى، وتقديم خدمة أكثر كفاءة وسرعة. 

و يتم تلقي البلاغات عبر رقم الواتساب 01557582104 مع تحديد موقع الحالة، لتتحرك فرق التدخل السريع فورًا لفحص البلاغ والتعامل معه ميدانيًا، ونقل الحالات المستحقة إلى دور الرعاية المناسبة.

سرعة الوصول إلى الحالات والتعامل الفوري معها

كما دعمت الوزارة فرق التدخل السريع بعدد 27 وحدة مجهزة ووسائل اتصال لاسلكية حديثة، بما يسهم في سرعة الوصول إلى الحالات والتعامل الفوري معها، خاصة في المحافظات الأكثر تلقيًا للبلاغات، تعزيزًا لمنظومة الحماية الاجتماعية وتحقيق استجابة إنسانية أكثر فاعلية.

وتُعد فرق التدخل السريع ركيزة أساسية في منظومة الحماية الاجتماعية، إذ تعتمد في عملها على شبكة من الفرق المدربة بالمحافظات بالتوازي مع الفريق المركزي، مع رفع كفاءتها من خلال برامج تدريب متخصصة، والاستعانة بالضبطية القضائية في حالات تعرض الأطفال للخطر.

ويستقبل الفريق البلاغات  عن الحالات عبر الخط الساخن لوزارة التضامن الاجتماعي 16439، أو من خلال الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء 16528، دعمًا لسرعة التدخل وإنقاذ الحالات في التوقيت المناسب، إضافة إلى ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

