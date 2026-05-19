مواجهة ساخنة على الهواء بين حلمي عبد الباقي ومتحدث الموسيقيين

حاولت الإعلامية بسمة وهبة خلال حلقة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، تقريب وجهات النظر بين حلمي عبد الباقي وطارق مرتضى المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، بعدما تصاعد الجدل بين الطرفين بشأن أزمة الشطب واتهامات استغلال النفوذ داخل النقابة.

وخلال النقاش، سألت بسمة وهبة حلمي عبد الباقي عما إذا كان نادماً على دعمه السابق للنقيب مصطفى كامل، إلا أن المطرب أكد أنه لا يندم على أي موقف اتخذه في حياته، قائلاً إنه اعتاد مساندة الجميع والعمل بحسن نية. كما رفض فكرة تقديم اعتذار لمجلس النقابة، متسائلاً: "أعتذر على إيه؟"، ومشدداً على أن كل قراراته كانت تتم بعد الرجوع والتشاور مع النقيب.

الحكم النهائي سيكون للقضاء

في المقابل، تمسك طارق مرتضى بموقف النقابة، مؤكداً أن القضية تجاوزت فكرة الخلاف الشخصي وأصبحت قضية قانونية بحتة، وأن الحكم النهائي سيكون للقضاء ولمجلس التأديب. وأضاف أن النقابة لا يمكنها تجاهل اللوائح أو تجاوز قرارات الجهات القانونية المختصة، مهما كانت الأسماء أو العلاقات داخل الوسط الفني.

