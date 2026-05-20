أزمة الشطب والتحقيقات بالنقابة.. المتحدث باسم «الموسيقيين»: مصطفى كامل دعّم حلمي عبدالباقي انتخابيًا|فيديو

شهدت حلقة برنامج "90 دقيقة" على قناة المحور مواجهة كلامية حادة بين المطرب حلمي عبد الباقي وطارق مرتضى المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، حيث تبادل الطرفان الاتهامات بشأن أزمة الشطب والتحقيقات داخل النقابة.

طارق مرتضى أكد خلال المداخلة أن النقيب مصطفى كامل لا يمكن أن يشعر بالقلق من ترشح حلمي عبد الباقي أو وجوده داخل النقابة، مشدداً على أن مصطفى كامل هو أول نقيب في تاريخ نقابة المهن الموسيقية يفوز بالتزكية، وأنه كان الداعم الأساسي لحلمي عبد الباقي في الانتخابات السابقة.

وقال "مرتضى" إن الحديث عن وجود خوف أو قلق من حلمي "تقليب للحقائق"، مضيفاً أن الأزمة أصبحت الآن في يد القضاء ومجلس التأديب وليس الإعلام.

في المقابل، ردّ حلمي عبد الباقي مؤكداً أنه كان "الداعم الرئيسي والأساسي" لنجاح مصطفى كامل، مشيراً إلى أن الجمعية العمومية تعرف جيداً تاريخه داخل النقابة، وأنه لم يطلب من أحد انتخابه في أي دورة انتخابية.

كسب تعاطف الجمهور

ونفى اتهامه بمحاولة كسب تعاطف الجمهور من خلال الحديث عن الفنان الراحل ناصر صقر، موضحاً أن اسم ناصر صقر ذُكر لأنه كان محور التحقيقات الأساسية داخل القضية.