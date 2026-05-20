بينهم أطفال ونساء .. جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجـ.ـزرة في جنوب لبنان

أعلنت السلطات اللبنانية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ مجزرة جديدة في جنوب لبنان، بعدما شن غارات جوية على مناطق مأهولة بالسكان، أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين.

وأوضح مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة اللبنانية في بيان، أن غارة العدو الإسرائيلي على بلدة ​دير قانون النهر​ قضاء صور أدت في حصيلة أولية إلى 10 شهداء من بينهم ثلاثة أطفال وثلاث سيدات إضافة إلى 29 جريحا من بينهم طفلة.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس الثلاثاء، عن ارتقاء 3042 شهيدا و9301 مصابا منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 2 مارس الماضي.