أرسنال بطل الدوري الإنجليزي بعد تعادل مانشستر سيتي أمام بورنموث

سقط فريق مانشستر سيتي في فخ التعادل أمام نظيره بورنموث بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، ليتوج أرسنال بلقب الدوري الإنجليزي رسميًا.

وأُقيمت مواجهة مانشستر سيتي وبورنموث ضمن منافسات الجولة الـ37 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025/2026، على ملعب "فيتاليتي".

وأحرز بورنموث هدف التقدم في الدقيقة 41 عن طريق كروبي جونيور، بعد هجمة مرتدة منظمة من الجهة اليسرى.



وبهذه النتيجة، حسم أرسنال لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم 2025/2026 رسميًا، قبل خوض مباراته أمام بيرنلي.

وضم تشكيل مانشستر سيتي للمباراة: "دوناروما - أورايلي - جيهي - خوسانوف - نونيز - رودري - كوفاسيتش - برناردو - دوكو - هالاند - سيمينيو".