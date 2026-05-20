طائرة لنقل درع الدوري بين الملاعب.. ورابطة الأندية تكشف خطة التتويج في الجولة الأخيرة

كشف أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، عن تفاصيل خطة تسليم درع الدوري للفريق المتوج باللقب عقب نهاية مباريات الجولة الأخيرة من المسابقة مساء اليوم الأربعاء.

وتقام مباريات الجولة الحاسمة في تمام الثامنة مساءً، حيث يلتقي الزمالك مع سيراميكا كليوباترا، بينما يواجه الأهلي فريق المصري، ويلعب بيراميدز أمام سموحة، وسط صراع مشتعل على حسم لقب الدوري الممتاز.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 53 نقطة، يليه بيراميدز في المركز الثاني برصيد 51 نقطة، ثم الأهلي ثالثًا برصيد 50 نقطة.

وأوضح أحمد دياب، خلال تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "ملعب أون"، أن الرابطة أعدت ترتيبات خاصة لتسليم الدرع فور نهاية المباريات، مؤكدًا أنه سيتم الاعتماد على طائرة تتحرك بين الملاعب الثلاثة لنقل درع البطولة إلى الملعب الذي سيتوج فيه البطل رسميًا.

وأضاف رئيس رابطة الأندية أن الفريق المتوج سيحتفل بدرع الدوري وسط جماهيره مباشرة عقب نهاية اللقاء.

كما أشار دياب إلى أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي عقب ختام المسابقة، للإعلان عن الشريك الجديد للدوري المصري، موضحًا أن الموسم المقبل سيشهد تقديم أكبر مكافآت مالية في تاريخ الكرة المصرية.

ويحتاج الزمالك إلى التعادل فقط من أجل التتويج رسميًا باللقب، بينما يتعين على بيراميدز تحقيق الفوز مع انتظار خسارة الزمالك، في حين يتمسك الأهلي بفرصة التتويج بشرط الفوز على المصري مع خسارة الزمالك وبيراميدز في الجولة الأخيرة.