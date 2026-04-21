الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رابطة الأندية توضح شكل ونظام الدوري الممتاز في الموسم الجديد

رابطة الاندية المحترفة
رابطة الاندية المحترفة
رباب الهواري

كشف أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، عن ملامح وشكل بطولة الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الجديد 2026-2027، مؤكدًا استمرار النظام الحالي دون تغيير.

اعتماد النظام الحالي بالإجماع

وأوضح دياب، خلال تصريحاته لقناة أون سبورت، أن الشكل المطبق في الموسم الجاري سيستمر في الموسم المقبل، وكذلك الموسم الذي يليه، مشيرًا إلى أن القرار جاء بإجماع الجمعية العمومية للرابطة. وأضاف أن هذا التوجه يهدف إلى تحقيق الاستقرار الفني والتنظيمي للمسابقة، قبل العودة مستقبلاً إلى النظام التقليدي للدوري.

تفاصيل نظام المسابقة

ويعتمد الدوري المصري في نسخته الحالية على نظام مرحلتين، حيث تُقام المرحلة الأولى بنظام الدور الواحد، وتتنافس خلالها جميع الأندية. وبعد نهاية هذه المرحلة، يتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين؛ تضم المجموعة الأولى الأندية من المركز الأول حتى السابع، والتي تتنافس على لقب البطولة والمراكز المؤهلة للمشاركة في البطولات الإفريقية.

أما المجموعة الثانية، فتشمل الفرق من المركز الثامن حتى المركز الحادي والعشرين، حيث تتنافس هذه الأندية على البقاء وتفادي الهبوط، مما يزيد من حدة المنافسة في كلا المسارين.

مؤتمر مرتقب وإعلان راعٍ جديد

وفي سياق متصل، أعلن دياب عن تنظيم مؤتمر صحفي خلال شهر أبريل الجاري، سيتم خلاله الكشف عن الراعي الجديد للبطولة. وأكد أن التعاقد الجديد سيتضمن مكافآت مالية كبيرة، سواء لبطل الدوري أو للأندية الجماهيرية والمشاركة في المسابقة.

واختتم رئيس الرابطة تصريحاته بالتأكيد على أن المكافآت المرتقبة ستكون بحجم وقيمة الأندية المصرية، بما يسهم في رفع مستوى التنافسية وتحفيز الفرق على تقديم أفضل أداء ممكن، سواء محليًا أو على الصعيد القاري

نيسان جوك موديل 2021
نيسان جوك موديل 2021
نيسان جوك موديل 2021

فيات 128 موديل 1980
فيات 128 موديل 1980
فيات 128 موديل 1980

أميرة سيد مكاوي
أميرة سيد مكاوي
أميرة سيد مكاوي

سيارات كروس أوفر
سيارات كروس أوفر
سيارات كروس أوفر

