رسميا .. الزمالك يتلقى خطابا من رابطة الأندية بتقديم مباراة المصري

تلقى نادي الزمالك خطابًا رسميًا من رابطة الأندية المصرية يفيد بتقديم موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام المصري البورسعيدي في الجولة الأولى من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري لمدة 24 ساعة، لتقام يوم 5 أبريل المقبل بدلًا من إقامتها في السادس من نفس الشهر.



وكانت إدارة الكرة بنادي الزمالك طلبت من رابطة الأندية تقديم موعد مباراة المصري في الدوري بعد تحديد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يوم 10 أبريل موعدًا لمباراة الزمالك أمام شباب بلوزداد الجزائري في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



ومن المقرر أن تُقام مباراة الزمالك أمام المصري على ستاد الجيش ببرج العرب يوم 5 أبريل المقبل.