حملة أمنية مكبرة بمدينة بورفؤاد لوحدات البحث الجنائي والمرور | صور

شنّت مديرية أمن بورسعيد، بالتعاون مع إدارة مرور بورسعيد ووحدة مرور بورفؤاد وقسم ثانِ بورفؤاد، حملة مرورية موسعة على مدخل منطقة الفيروز بمدينة بورفؤاد، بداية طريق اللواء أحمد عبد الله، وذلك في إطار تكثيف الحملات الأمنية والمرورية لتحقيق الانضباط بالشارع البورسعيدي.

واستهدفت الحملة ضبط المخالفات المرورية المختلفة والتعامل الفوري مع المخالفين، إلى جانب التأكد من الالتزام بقواعد السير والحد من الممارسات العشوائية التي تتسبب في إعاقة الحركة المرورية.

حملة أمنية مكبرة بمدينة بورفؤاد لوحدات البحث الجنائي والمرور

وشهدت الحملة انتشارًا مكثفًا للقوات والأكمنة المرورية، حيث تم فحص عدد كبير من المركبات والدراجات النارية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لإعادة الانضباط ورفع مستوى الأمان على الطرق والمحاور الرئيسية بمحافظة بورسعيد.