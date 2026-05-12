جولة مفاجئة لمحافظ بورسعيد بوحدة طب أسرة الجوهرة لمتابعة انتظام سير العمل | صور

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم، خلال جولة ميدانية مفاجئة داخل مركز طب أسرة الجوهرة بحي الزهور، لمتابعة انتظام سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات الطبية، والاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

رافقه خلالها الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ،والاستاذ احمد زغلف رئيس حي الزهور.

وخلال الجولة، حرص محافظ بورسعيد على متابعة الية تقديم الخدمة الطبية للمواطنين ومدى انتظام العمل داخل العيادات، كما استمع لعدد من المواطنين للاطمئنان على مستوى الخدمة المقدمة لهم ومدى تلبية احتياجاتهم بصورة سريعة ولائقة.

اللواء إبراهيم أبو ليمون يؤكد علي تقديم أفضل خدمة للمواطنين

وشدد المحافظ خلال جولته على ضرورة التعامل الورقي حال تعطل السيستم لضمان عدم تأخير تقديم الخدمة الطبية للمواطنين،مشددا علي سرعة تقديم الخدمة الفورية للمترددين على المركز وعدم السماح بتعطيل مصالح المواطنين تحت أي ظرف.

كما وجه محافظ بورسعيد بمنع التكدس داخل المركز وتنظيم دخول المواطنين بما يضمن سهولة حصولهم على الخدمة دون انتظار لفترات طويلة، مؤكداً ضرورة التواجد المستمر للأطقم الطبية والإدارية ومتابعة سير العمل على مدار الساعة لتحقيق الانضباط الكامل داخل المركز.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أن المحافظة تولي اهتمام كبير بالقطاع الصحي ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مؤكدا على استمرار الجولات المفاجئة لمتابعة مستوى الأداء داخل مختلف المنشآت الصحية والتأكد من تقديم أفضل خدمة للمواطنين.