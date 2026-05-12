إزالة 5 حالات مبانٍ مخالفة بجمعيات بورفؤاد وخالد بن الوليد والعبور في بورسعيد

واصلت الأجهزة التنفيذية حملاتها المكثفة بنطاق حي الجنوب، فى محافظة بورسعيد وذلك ضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجة 29 لإزالة التعديات.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بشأن التصدي الحاسم لكافة صور التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية

وأسفرت الحملات عن إزالة 7 حالات تعدٍ على مزارع سمكية تابعة لهيئة التعمير بمساحة بلغت 86 فدانًا و5 قراريط بحوض البلاطة بجمعية الإخلاص، وذلك في إطار جهود الدولة لاسترداد أراضيها والحفاظ على أملاك الدولة ومنع أي تعديات أو مخالفات.

كما شهدت الحملات إزالة 5 حالات مبانٍ مخالفة بإجمالي مساحة 800 متر، بنطاق جمعيات بورفؤاد وخالد بن الوليد والعبور، ضمن جهود إزالة المتغيرات المكانية والتعامل الفوري مع مخالفات البناء.

وجرت أعمال الحملة بمتابعة من المهندس وليد الدعدع رئيس حي الجنوب، وبالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية والجهات المختصة وجهات الولاية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها، مع التأكيد على استمرار المتابعة الميدانية لمنع عودة التعديات مرة أخرى.

وأكد محافظ بورسعيد استمرار تنفيذ حملات الإزالة بكافة مناطق المحافظة بكل حزم، مع التعامل الفوري مع أي حالات تعدٍ أو بناء مخالف، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالحفاظ على أملاكها وفرض سيادة القانون.

وأشار المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية تواصل جهودها لرصد المتغيرات المكانية والتعامل معها بشكل فوري، بما يحقق الانضباط ويحافظ على المظهر الحضاري للمحافظة.