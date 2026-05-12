نائب: تطوير مصر للطيران والمطارات خطوة استراتيجية لتعزيز مكانة الدولة وتنافسية النقل الجوي الدولي

أكد المستشار أحمد العادلي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، على أهمية تطوير قطاع الطيران المدني المصري، خاصة في ظل النمو المستمر لعدد الرحلات الدولية والركاب القادمين والمغادرين عبر المطارات المصرية.

تطوير شركة مصر للطيران

وأشار العادلي إلى أن "تطوير شركة مصر للطيران، الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية، يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز تنافسيتها في سوق النقل الجوي الإقليمي والدولي، وضمان تقديم خدمات عالية الجودة للمسافرين"، مضيفا أن تحديث وتطوير المطارات المصرية يعتبر ضرورة ملحة لضمان جاهزيتها لمواكبة التحديات المستقبلية، وتسهيل حركة الركاب والبضائع، بما يعكس صورة إيجابية عن مصر كمحور رئيسي للطيران في المنطقة.

الاستثمار في تطوير الطيران المدني

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الاستثمار في تطوير الطيران المدني يمثل جزءًا من استراتيجية الدولة لتعزيز البنية التحتية والخدمات اللوجستية، مشدداً على أن دعم القطاع سيسهم في رفع معدلات السياحة والنشاط الاقتصادي، ويعكس التزام القيادة السياسية بالارتقاء بمستوى الخدمات الوطنية.

وأشار العادلي إلى أن توفير التكنولوجيا الحديثة وتطبيق أنظمة ذكية في المطارات وتطوير أسطول مصر للطيران، يسهم في تحسين تجربة المسافرين ويعزز من الكفاءة التشغيلية للشركة، كما يدعم القدرة على منافسة الناقلين الدوليين في جودة الخدمة والأسعار.

وشدد النائب أحمد العادلي، على أن تنمية الطيران المدني تمثل أحد الركائز الأساسية لدفع الاقتصاد الوطني، من خلال جذب الاستثمارات الدولية، وتوفير فرص عمل جديدة، ودعم السياحة، بما يحقق نقلة نوعية لمصر في قطاع النقل الجوي ويعزز مكانتها كمركز عالمي للطيران.