الشيوخ: الدولة دعمت مصر للطيران بـ5 مليارات جنيه أثناء مرورها بأزمة

قال النائب أحمد العوضي، وكيل مجلس الشيوخ، إن القيادة السياسية وجهت بتطوير المطارات، والدولة المصرية عظيمة ولها تاريخ ولا بد أن تكون المطارات متناسبة مع حضارتها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عصام فريد، لمناقشة طلبى مناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير مصر للطيران وتعزيز قدرتها التنافسية وتطوير المطارات المصرية ومدى جاهزيتها، فى ظل تزايد الرحلات الدولية وأعداد الركاب، خاصة مطار سفنكس الدولي.

العوضى: الدولة دعمت مصر للطيران بـ5 مليارات جنيه أثناء مرورها بأزمة

وأضاف العوضي: “وزير الطيران الحالي كان رئيسا لشركة مصر للطيران وبالتالي يعلم جيدا كل ما في المطارات، ولدينا ثقة أن القيادة مهتمة بهذا الملف”، مشيرا إلى أن مصر للطيران سوف تشهد نقلة نوعية.

وتابع: “الدولة حريصة على دعم شركة مصر للطيران، وتم التصديق على 5 مليارات جنيه لدعم الشركة أثناء مرورها بأزمة”.

تطوير المطارات

وافتتح المستشار المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم، ومن المقرر وفقا لجدول الأعمال أن يناقش المجلس خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم عددا من الملفات المتعلقة بقطاع الطيران المدني، وأهمية النهوض بشركة مصر للطيران.

ويتضمن جدول أعمال مجلس الشيوخ، مناقشة طلب النائبة هبة شاروبيم وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "تطوير المطارات المصرية ومدى جاهزيتها في ظل تزايد الرحلات الدولية والركاب، خاصة مطار سفنكس الدولي"، الذي يشهد نموًا ملحوظًا في حركة السفر.

ويناقش الشيوخ، طلب النائب إيهاب زكريا وأكثر من عشرين عضوًا، حول "تطوير شركة مصر للطيران، الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية، لتعزيز تنافسيتها" في سوق النقل الجوي الإقليمي والدولي.