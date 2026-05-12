انطلاق أعمال الجلسة العامة الشيوخ لمناقشة ملف الطيران المدني

افتتح المستشار المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ اعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم ومن المقرر و وفقا لجدول الأعمال يناقش المجلس خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم عدد من الملفات المتعلقة بقطاع الطيران المدني، وأهمية النهوض بشركة مصر للطيران.

جاهزية المطارات المصرية

ويتضمن جدول أعمال مجلس الشيوخ، مناقشة طلب النائبة هبة شاروبيم وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "تطوير المطارات المصرية ومدى جاهزيتها في ظل تزايد الرحلات الدولية والركاب، خاصة مطار سفنكس الدولي"، الذي يشهد نموًا ملحوظًا في حركة السفر.

ملف الطيران

ويناقش الشيوخ، طلب النائب إيهاب زكريا وأكثر من عشرين عضوًا، حول "تطوير شركة مصر للطيران، الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية، لتعزيز تنافسيتها" في سوق النقل الجوي الإقليمي والدولي.