مجلس الشيوخ الأمريكي يمهد لتعيين كيفن وورش رئيسًا لبنك الاحتياطي الفيدرالي

تجاوز ترشيح كيفن وورش لعضوية مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، أولى مراحل التصويت في مجلس الشيوخ الأمريكي، ضمن سلسلة من التصويتات المقررة هذا الأسبوع لتثبيته رئيسًا للبنك المركزي الأمريكي.

وصوت مجلس الشيوخ مساء أمس الإثنين بنتيجة 49 مقابل 44 لصالح تمرير وورش عبر عقبة إجرائية، ما يمهد لتصويت الثلاثاء لتأكيد عضويته في مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ومن المتوقع إجراء تصويت منفصل لاحقًا خلال الأسبوع لتأكيد تعيين وورش خلفًا لجيروم باول في رئاسة المجلس؛ وفق ما ذكرته وكالة (بلومبرج) الامريكية.

وصوت اثنان من الديمقراطيين، هما جون فيترمان من ولاية بنسلفانيا وكريس كونز من ولاية ديلاوير، لصالح وورش.

وأصبح تأكيد تعيين وورش شبه مضمون بعدما رفع السيناتور الجمهوري عن ولاية كارولاينا الشمالية، توم تيليس، اعتراضه على تثبيت مرشحي بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وجاء تحرك تيليس بعد إعلان وزارة العدل إنهاء تحقيق جنائي يتعلق بجيروم باول بشأن تجاوزات في تكاليف تجديد مباني بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وعارض الديمقراطيون ترشيح وورش، معتبرين أنه لن يحافظ على استقلالية البنك المركزي في السياسة النقدية، خاصة بعدما أوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتوقع من وورش خفض أسعار الفائدة.

ووصفته القيادية الديمقراطية في القطاع المصرفي إليزابيث وارن بأنه "دمية جورب" لترامب، وانتقدته لرفضه القول إن جو بايدن فاز في انتخابات 2020 خلال جلسة المصادقة على تعيينه.

في المقابل، تعهد وورش مرارًا بالتصرف باستقلالية إذا جرى تأكيد تعيينه في المنصب.