رئيس مجلس الشيوخ يستقبل محافظ بني سويف بمقر المجلس

استقبل المستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ المصري، اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف بمقر المجلس، وذلك بحضور المستشار الدكتور أحمد محمد عبد الغني الأمين العام لمجلس الشيوخ، حيث رحب رئيس المجلس بالمحافظ، فيما أعرب المحافظ عن تقديره لحفاوة الاستقبال وحرص المجلس على مناقشة القضايا الخدمية والتنموية التي تمس احتياجات المواطنين.

عقب ذلك، شهد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، بمقر مجلس الشيوخ، اجتماع لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب الدكتور هشام مجدي بشأن ضم محطات المعالجة الثلاثية بنظام الـMBR إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحي، تمهيدًا لاستلامها وتشغيلها بشكل رسمي.

حضر الاجتماع اللواء أحمد شعراوي رئيس لجنة الإسكان بالمجلس، والمهندس أمين شوقي عادل رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس مصطفى الشيمي رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندسة دينا عمر سليمان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، والمهندس عاطف مهدي رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات بني سويف، إلى جانب ممثلي وزارة الإسكان والجهات المعنية.

واستعرض النائب هشام مجدي الاقتراح برغبة بشأن محطات المعالجة الثلاثية التي تم تنفيذها بنظام الـMBR بمشاركة مجتمعية وتشغيلها عبر مؤسسة نهضة بني سويف، بقرى سيد عبد القادر بمركز ناصر، وصفط الغربية بمركز الواسطى، والبساتين بمركز بني سويف.

وخلال الاجتماع، أكد المحافظ تقديره للدور المحوري الذي تقوم به وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وأجهزتها المختلفة، وفي مقدمتها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والشركة القابضة، مشيدًا بجهودها الفنية والتنفيذية.

ومن جانبه، أكد ممثلو وزارة الإسكان والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي أنه جارٍ دراسة الموقف الفني والإجرائي للمحطات، على أن يتم عرض المستجدات، وإخطار لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ ومحافظة بني سويف بما يتم التوصل إليه بشأن إجراءات الاستلام والتشغيل.