زراعة بني سويف تواصل دعم المزارعين وتكثف جهود توريد القمح ومكافحة التعديات

نفذت مديرية الزراعة ببني سويف، عددًا من الأنشطة والفعاليات المتنوعة خلال الأسبوع الأول من مايو 2026، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، وفي إطار متابعة سير العمل بالقطاع الزراعي ودعم المزارعين وزيادة الإنتاجية.

جاء ذلك وفق التقرير الذي أعده المهندس محمد أمين

وكيل وزارة الزراعة، والذي تضمن متابعة أعمال توريد محصول القمح لموسم 2025/2026،

حيث بلغت المساحة التي تم حصادها خلال تلك الفترة 69 ألفًا و187 فدانًا من إجمالي 116 ألفًا و381 فدانًا.

كما شملت الأنشطة المرور على عدد من مصانع الأعلاف لمتابعة حركة الإنتاج ومطابقة السجلات، ومعاينة مركز تجميع الألبان بقرية طوة مركز ببا، وإجراء 3 معاينات لمزارع دواجن، ومعاينة محل أعلاف، وإصدار 4 تراخيص لمزارع دواجن، بالإضافة إلى المرور على مصانع ومحال الأعلاف بالمنطقة الصناعية بالتنسيق مع التموين لضبط السوق المحلي.

وفي قطاع المحاصيل السكرية، تم تنفيذ يوم حصاد بمركز ناصر، ومتابعة أعمال اللجان الإشرافية، حيث بلغت الكميات الموردة من بنجر السكر لمصنع الفيوم 255 ألفًا و443 طنًا، ولمصنع القناة 15 ألفًا و450 طنًا.

وفي مجال حماية الأراضي، تم تنفيذ حملات إزالة للتعديات الزراعية خلال الأسبوع الأول من مايو، أسفرت عن إزالة 166 حالة تعدٍ

كما واصلت المديرية تنفيذ الأنشطة الإرشادية والزراعية ضمن مشروع EU.ZIRAA التابع للاتحاد الأوروبي، حيث تم تنفيذ مدارس حقلية لمحاصيل الموالح والذرة الشامية والريحان، إلى جانب عقد ندوات إرشادية لمحصول القطن بمركزي ببا وناصر.

وفي قطاع المكافحة، تم افتتاح دورة تدريبية بعنوان “مطبقي المبيدات”، مع استمرار أعمال الرصد والمتابعة الاستباقية لدودة الحشد الخريفية في زراعات الذرة، ومتابعة مكافحة آفات القطن، فضلًا عن تنفيذ حملات مكثفة لضبط سوق المبيدات.

كما شملت الجهود المرور على الزراعات البستانية والصوب الزراعية والمشاتل، ومتابعة تراخيصها وأعمال الإحلال والتجديد، والمرور على زراعات الموز لمتابعة مكافحة مرض التورد والتبرقش، بالإضافة إلى متابعة زراعات الطماطم بالصوب الزراعية بناحية سنور.

وفيما يخص منظومة كارت الفلاح، بلغ عدد الاستمارات المسجلة حتى الآن 281 ألفًا و679 استمارة، فيما تم اعتماد 281 ألفًا و655 استمارة.

كما تابعت المديرية انتظام أعمال صرف الأسمدة، وتنفيذ برامج تدريبية مكثفة على منظومة الدفع الإلكتروني للعاملين بالإصلاح الزراعي، إلى جانب عقد اجتماعات تنسيقية مع مسؤولي الإدارات الزراعية والتعاونية والنوعية لمتابعة الملفات الحيوية وسير العمل بمختلف القطاعات الزراعية بالمحافظة.