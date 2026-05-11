محافظة بني سويف تبحث تعزيز التعاون مع جامعة بني سويف الأهلية لتفعيل برنامج "جيل الانتماء"

في إطار توجيهات اللواء عبدالله عبدالعزيز محافظ بني سويف، وبرعاية الأستاذ الدكتور طارق علي رئيس جامعة بني سويف الأهلية، وتحت إشراف السيد بلال حبش نائب محافظ بني سويف والمشرف العام على وحدة السكان بالمحافظة، عقدت اللجنة التنسيقية للسكان وبناء الإنسان بجامعة بني سويف الأهلية اجتماعًا موسعًا برئاسة الأستاذة الدكتورة حنان سليمان نائب رئيس الجامعة لشؤون التوظيف والابتكار وريادة الأعمال، لبحث سبل التعاون المشترك بين المحافظة والجامعة في تفعيل برنامج "جيل الانتماء" وتعزيز جهود بناء الإنسان.

وشهد الاجتماع حضور وفد من المحافظة برئاسة محمد سيد البحيري مدير وحدة السكان المركزية ومقرر لجنة التنمية البشرية بمحافظة بني سويف وممثل المحافظة باللجنة التنسيقية بالجامعة، وبمشاركة أعضاء اللجنة من الجانبين، وعدد من السادة مديري البرامج الأكاديمية، وذلك في إطار تعزيز التنسيق المشترك بشأن الملفات السكانية والتنموية.

كما شاركت الأستاذة الدكتورة رشا عادل عميد قطاع الآداب والفنون والعلوم الإنسانية، في أعمال الاجتماع، حيث أكدت أهمية التكامل بين الجامعة والمحافظة في دعم برامج بناء الإنسان وتنمية الوعي لدى الشباب.

وتناول الاجتماع استعراضًا شاملًا لمهام اللجنة التنسيقية وأهدافها خلال المرحلة المقبلة، حيث تم التأكيد على أهمية العمل وفق رؤية متكاملة ترتكز على الاستثمار في الثروة البشرية باعتباره المدخل الرئيسي لتحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب تطوير منظومة التعليم والتعلم بما يسهم في بناء قدرات الشباب وتأهيلهم لمتطلبات المجتمع وسوق العمل، فضلًا عن دعم وتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، وتعزيز جهود الرعاية الصحية والوعي بالقضايا السكانية، مع تفعيل دور الاتصال والإعلام التنموي في نشر الرسائل التوعوية وترسيخ الثقافة المجتمعية الإيجابية.

كما ناقش الاجتماع آليات تنفيذ برنامج "جيل الانتماء" لإعداد قائد ميداني بناءً على تكليفات اللواء المحافظ، وبحث سبل تفعيل الشراكة الميدانية بين الجامعة ووحدة السكان بالمحافظة، بما يسهم في ترجمة هذه المحاور إلى مبادرات عملية ومشروعات مجتمعية ملموسة تخدم أبناء المحافظة، وتدعم جهود تحسين الخصائص السكانية، في ضوء رؤية الدولة المصرية لبناء الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد المشاركون خلال الاجتماع أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، بما يعزز من إعداد كوادر شبابية واعية وقادرة على قيادة العمل المجتمعي، والمساهمة بفاعلية في دعم خطط التنمية الشاملة التي تشهدها محافظة بني سويف.

ومثل وفد المحافظة من مكتب اللواء المحافظ: نيره نبيل مسؤول التخطيط بوحدة السكان، وهاجر حسين مسؤول التنسيق والمتابعة بوحدة السكان.