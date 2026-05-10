وكيل تعليم بني سويف يراجع الترتيبات النهائية لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني ويشدد على الانضباط الكامل وعدم التهاون

راجع الدكتور محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، الترتيبات النهائية والاستعدادات الخاصة بانعقاد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل بمراحل التعليم المختلفة (الابتدائي – الإعدادي – الثانوي)، والمقرر انطلاقها غدًا بجميع مدارس المحافظة بالمواد غير المضافة للمجموع، على أن تبدأ امتحانات المواد الأساسية يوم السبت 16 مايو الجاري، وذلك في إطار الحرص على انتظام العملية الامتحانية وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

وذلك في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبناءً على تعليمات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، بشأن الاستعداد الجيد لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني

ومن المقرر أن يؤدي الامتحانات أكثر من 570 ألف طالب وطالبة بمختلف المراحل التعليمية، بواقع 325 ألفًا و231 تلميذًا وتلميذة بالمرحلة الابتدائية من الصف الثالث حتى السادس، و162 ألفًا و156 طالبًا وطالبة بالصفين الأول والثاني الإعدادي، و39 ألفًا و375 طالبًا وطالبة بصفوف النقل بالتعليم الثانوي العام (الأول والثاني)، بالإضافة إلى 49 ألفًا و257 طالبًا وطالبة بالصفين الأول والثاني بالتعليم الفني.

إلى جانب الاستعداد لعقد امتحان الشهادة الاعدادية المقرر لها الخميس 4 يونيو المقبل وتستمر حتى 10 من نفس الشهر

حيث عقد وكيل الوزارة اجتماعا مع مديري عموم الديوان ولجنة الإدارة والمطبعة

جاء ذلك بحضور محمد بدر وكيل المديرية والدكتور هاني رجائي مدير عام التعليم العام والمهندس كامل أبو طالب مدير عام التعليم الفني وأحمد عزت مدير عام الشؤون التنفيذية وعمر سيد مدير عام الشؤون المالية والإدارية ورمضان رجب مدير إدارة الشؤون القانونية ، وأشرف محمود مدير إدارة الأمن ورضا جمعة رئيس لجنة الإدارة بقطاع ( أ) وأيمن عبد الله رئيس المطبعة وعادل حمودة مسئول الاستراحات

وأكد وكيل الوزارة على الالتزام الكامل بالقوانين والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وضرورة توفير بيئة امتحانية آمنة ومنضبطة، مشددًا على عدم السماح بأي تجاوزات من شأنها الإخلال بسير اللجان أو التأثير على نزاهة الامتحانات.

مؤكدًا أنه لن يسمح بأي تقصير أو إخلال بسير الامتحانات، والانضباط هو عنوان المرحلة الحالية، وأي خروج عن القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات سيُقابل بإجراءات قانونية فورية ودون تهاون."

وأضاف "لا تهاون مطلقًا مع حالات الغش أو الشروع فيه، سواء من الطلاب أو القائمين على العملية الامتحانية، تحت أي ظرف."

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة الانتهاء من تجهيز اللجان من حيث النظافة العامة، والإضاءة الجيدة، والتهوية المناسبة، وتوفير الأثاث المدرسي الملائم، مع التأكيد على تواجد الزائرين الصحيين ومشرفي الأدوار داخل اللجان طوال فترة الامتحانات، والالتزام الكامل بإجراءات الأمن والسلامة.

كما وجّه بضرورة تواجد الملاحظين قبل بدء اللجان بوقت كافٍ، وحظر اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي وسائل قد تخل بسير الامتحانات داخل اللجان، سواء للطلاب أو القائمين على العملية الامتحانية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات.

وأكد كذلك على التزام جميع الملاحظين بالتوقيع على إقرارات الموانع قبل بدء أعمال الامتحانات، والتوقيع على كشوف الملاحظة مسبقًا، وعدم السماح بإجراء أي تعديلات مخالفة، بما يسهم في إحكام منظومة العمل داخل اللجان وتحقيق الانضباط الكامل.

وأوضح وكيل الوزارة أن نجاح الامتحانات مسؤولية جماعية، وأن كل فرد داخل اللجنة مُحاسب على دوره، مؤكدًا أن أي إهمال أو تقصير سيُعرض صاحبه للمساءلة القانونية دون استثناء.

وأشار إلى تشكيل غرف عمليات فرعية بالإدارات التعليمية تعمل على مدار الساعة، ومتصلة بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، للتعامل الفوري مع أي طارئ، وضمان سير الامتحانات في أجواء هادئة ومنضبطة، متمنيًا التوفيق والنجاح لجميع الطلاب، ومؤكدًا أن مصلحة الطالب وسلامته تأتي في مقدمة أولويات المديرية.



