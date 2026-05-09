بني سويف تحصد المركز الأول في مسابقة الطالب المثالي على مستوى الجامعات

في إطار إستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الهادفة إلى دعم الأنشطة الطلابية وبناء شخصية متكاملة للطالب الجامعي، حققت جامعة بني سويف إنجازًا متميزًا بحصول الطالب عبد الرحمن علي فتحي، بكلية العلوم، على لقب الطالب المثالي على مستوى الجامعات المصرية، خلال فعاليات الملتقى القمي للطالب والطالبة المثاليين الذي استضافته جامعة الفيوم.

كما حصدت الجامعة المركز الثاني في مسابقة فرق الجامعات للطلبة المثاليين، إلى جانب حصولها على المركز الأول على مستوى جامعات إقليم الصعيد في مسابقة «سفراء النوايا الحسنة»، بما يعكس تميز طلاب الجامعة في الأنشطة الطلابية والثقافية والمجتمعية.

ويؤكد هذا الإنجاز حرص الجامعات المصرية على تنمية قدرات الطلاب وصقل مهاراتهم القيادية والثقافية والاجتماعية، من خلال منظومة متكاملة من الأنشطة التي تسهم في إعداد كوادر شبابية قادرة على المنافسة والإبداع والمشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع.

كما يعكس التميز الذي حققه طلاب جامعة بني سويف برئاسة الدكتور طارق علي رئيس الجامعة نجاح الجامعات في توفير بيئة محفزة تدعم اكتشاف المواهب ورعايتها، بما يسهم في بناء جيل واعٍ يمتلك مقومات التميز الأكاديمي والإنساني، ويواكب متطلبات الجمهورية الجديدة.