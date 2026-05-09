وزير النقل ومحافظ بني سويف يشهدان التشغيل التجريبي لمحور الفشن على النيل

شهد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير واللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف،التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى ضمن مشروع محور الفشن التنموي على النيل،وذلك في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي،بفتح وتشغيل المشروعات التي يتم الإنتهاء من تنفيذها لخدمة جمهور المواطنين في كافة محافظات الجمهورية

شهد التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من المشروع حضور كل من :اللواء حسام الدين مصطفي مساعد الوزير للطرق والكباري، اللواء محمد حسن رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، المهندس عبد الرحيم محمد حسين رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السادسة بني سويف، الأستاذ مدحت صلاح رئيس مركز ومدينة الفشن، العميد أحمد علاء الدين رئيس مركز ومدينة ببا، المهندس محمد عشري مدير المشروع

وخلال الزيارة تم استعراض أعمال المرحلة الأولى من المحور،بطول 8.7كم ،وتمتد من الطريق الضحراوي الشرقي إلى الطريق الزراعي الغربي، وتشمل 3 كباري (كوبري على الطريق الصحراوي الشرقي، كويري على المجرى المائي للنيل، كوبري أعلى ترعة الإبراهيمية وشريط السكة الحديد)، فيما يجرى حاليا تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع بطول 18.3كم، وتمتد من الطريق الزراعي الغربي إلى الصحراوي الغربي، ليصل إجمالي المحور إلى 27كم، يتخلله 23 عملا صناعيا لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف

وأكد وزير النقل أن محور الفشن على النيل يعد أحد أبرز المشروعات التنموية بصعيد مصر ، وسيسهم في تسهيل حركة تنقل المواطنين ، ودعم المناطق الصناعية ، وربط شبكات الطرق القومية ، بالإضافة الى تسهيل نقل منتجات المناطق الصناعية ببني سويف إلى موانئ البحر الأحمر للتصدير ، وجذب استثمارات جديدة ، وكذلك المساهمة في ربط المحور بين الطريقين الصحراوي الشرقي والزراعي الغربي مروراً بالنيل مما يساهم في ربط المناطق الزراعية بمركز الفشن ،كما أن هذا المحور سيرتبط بالخط الثاني القطار الكهربائي السريع اكتوبر /أسوان /ابو سمبل حيث جاري انشاء محطة الفشن بالخط لافتا إلى أنه تم مراعاة عند تخطيط مسار الخط الثاني الربط مع محاور النيل المختلفة في صعيد مصر مضيفا أن هذا المحور هو امتداد لسلسلة المحاور التنموية التي تم تنفيذها لخدمة محافظة بني سويف ( الواسطى /عدلي منصور /كوبري بني سويف ) والتي تبلغ المسافات البينية بينها 25 كم وأقل من 25كم تسهيلا لحركة تنقل المواطنين

فيما أعرب محافظ بني سوبف عن سعادته ببدء التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من مشروع محور الفشن التنموي ، والذي يمثل شرياناً للتنمية وإضافة هامة في مجال تدعيم البنية التحتية لشبكة الطرق ويخدم حركة الاستثمار بالمحافظة والمحافظات المجاورة، ويعمل على تسهيل حركة النقل والبضائع بين ضفتى النيل وربط المحاور المرورية الطولية وزيادة فرص العبور بين شرق وغرب النيل كل 25 كم، لتوسطه محور عدلي منصور شمالاً ومحور بنى مزار في المنيا جنوباً، بجانب تحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان من خلال إنشاء طريق آمن يخدم أهالى مراكز الفشن وببا وسمسطا ، ويكون بديلاً مثالياً عن الوسائل التقليدية المستخدمة حالية من المعديات



