طلاب الصحافة التليفزيونية يطلقون أول بودكاست بجامعة بني سويف الأهلية

تحت رعاية الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف الاهلية ، أطلق طلاب الصحافة التلفزيونية أول بودكاست طلابي داخل الجامعة وذلك بإشراف الدكتورة رشا توفيق، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، و الدكتورة رشا عادل، عميد قطاع العلوم الإنسانية،و الدكتور أحمد شحاتة، مدير برنامج الصحافة الرقمية والتلفزيونية. ويأتي هذا الإنجاز في إطار مقرر “صحافة البودكاست”، تحت إشراف الدكتور جهاد عبد المقصود، مدرس المقرر، والدكتورة فاطمة الأباصيري، حيث تم تدريب الطلاب على إنتاج المحتوى الصوتي وإدارة حلقات البودكاست بشكل احترافي.

وأكد الدكتور طارق علي أن إطلاق البودكاست الطلابي يعكس حرص الجامعة على دعم الإبداع الطلابي وربط الدراسة بالتطبيق العملي، بما يسهم في إعداد كوادر إعلامية قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل ، موضحا أن هذه التجربة تمثل خطوة مهمة في تنمية مهارات الطلاب وصقل قدراتهم في إنتاج المحتوى الإعلامي الحديث، موكدا أهمية الأنشطة التطبيقية في تعزيز جودة التعليم الجامعي.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة رشا توفيق إلى أن البودكاست يأتي ضمن خطة البرنامج لتفعيل التدريب العملي، وإتاحة فرص حقيقية للطلاب لإنتاج محتوى صوتي احترافي يعكس مهاراتهم وإبداعاتهم في بيئة إعلامية متكاملة، فضلا عن اكتساب خبرات عملية متقدمة في مجال البودكاست، مما يعزز قدرتهم على المنافسة في سوق الإعلام الرقمي.