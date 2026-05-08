أخبار بني سويف| المحافظ يناقش تقريري إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة.. والجامعة تحصد المركز الأول في مسابقة الطالب المثالي

نشر موقع “صدى البلد” على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها:



محافظ بني سويف يناقش تقريري إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة لمتابعة سير العمل بجهات ومصالح حكومية



تلقى اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف ،تقريراً من الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة"التفتش المالي والإداري"بشأن جهود الإدارة خلال النصف الثاني من شهر أبريل 2026 ،في مجال بحث الشكاوى الواردة لإدارات وأجهزة المحافظة والموضوعات والشكاوى التي تشارك في فحصها الإدارة،وكذا التفتيش والمرور ومتابعة سير العمل بالجهات والمصالح التي تُشرف عليها المحافظة.

جامعة بني سويف تحصد المركز الأول في مسابقة الطالب المثالي على مستوى الجامعات المصرية

علن الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، فوز الطالب عبد الرحمن علي فتحي، بكلية العلوم، بلقب الطالب المثالي على مستوى الجامعات المصرية.

كما حصدت الجامعة المركز الثاني في مسابقة فرق الجامعات للطلبة المثاليين، والتي ضمت الطلاب عبد الرحمن علي فتحي (كلية العلوم)، وخالد أحمد كمال (كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء)، ورحاب يحيى عبد الرازق (كلية السياسة والاقتصاد)، وأروى علي عثمان (كلية الطب البشري).

كما فازت الجامعة أيضًا بالمركز الأول على مستوى جامعات إقليم الصعيد في مسابقة سفراء النوايا الحسنة والتي أقيمت خلال الفترة من 3 إلى 6 مايو الجاري بجامعة الفيوم.

ضبط 3 طن دقيق مُدعم قبل بيعها بالسوق السوداء خلال حملة مكبرة ببني سويف

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بني سويف برئاسة المهندس محمد عبد الرحمن وكيل الوزارة، حملة تموينية مكبرة بمركز ببا، وتحت إشراف الدكتور أحمد عنتر وكيل المديرية، وذلك في إطار تكثيف الرقابة على الأسواق ومواجهة كافة صور التلاعب والاحتكار.

وشارك في الحملة مسؤولو إدارة التجارة الداخلية والمكتب الفني بالمديرية، والتي تمكنت أثناء ممارسة أعمالها الرقابية من ضبط كمية 3 أطنان من الدقيق المخصص للمخابز البلدية قبل بيعها بالسوق السوداء بالمخالفة للقوانين والقرارات التموينية المنظمة.

تم التحفظ على الكمية المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.