قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جيش الاحتلال يعلن اعتراضه هدفا جويا مشبوها أطلق من جنوب لبنان
مفاجأة.. شبانة: الأهلي يفكر جدياً في عدم المشاركة بالكونفدرالية
صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة كريات شمونة شمال إسرائيل
سخرت من زوجها.. ميلانيا ترامب تشعل موجة من الضحك داخل البيت الأبيض
فضل الصلاة في جوف الليل.. أسرار قيام الليل وأعظم الأوقات لاستجابة الدعاء
متجه نحو 8 آلاف.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 24
تنسيق الجامعات 2026.. رابط التقديم لجامعة حلوان الأهلية للعام الدراسي الجديد
على متنها 20 رافال.. حاملة الطائرات الفرنسية «شارل ديجول» تتجه إلى البحر الأحمر
ليلة الحسم.. موعد نهائي دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وآرسنال
موندومو: أزمة مستحقاتي مع الزمالك انتهت وأتمنى تتويجه بالدوري والكونفدرالية
لرفضها الزواج منه.. سقوط عاطل هدد ربة منزل وأرسل صورا خاصة بها لزوجها
تصعيد محتمل.. ترامب يلوّح بالخيار العسكري مع اقتراب نهاية مهلة الاتفاق مع إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إدارة الذات والمستقبل المهني.. التجربة اليابانية في ندوة بآداب بني سويف

اداب بني سويف
اداب بني سويف

عُقدت بكلية الآداب – جامعة بني سويف، اليوم، ندوة بعنوان “إدارة الذات وتشكيل المستقبل المهني في ضوء التجربة اليابانية”، وذلك تحت رعاية معالي الأستاذ الدكتور  طارق علي، رئيس الجامعة، و الأستاذ الدكتور  أبو الحسن عبد الموجود، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبإشراف  الأستاذ الدكتور عزة جوهري، عميد الكلية، وتنظيم الدكتورة  صباح علي، مسؤول وحدة متابعة الخريجين بالكلية.

وجاء ذلك بحضور الأستاذ الدكتور  حوتة حسين، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور  رحاب يوسف، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور جودة مبروك، رئيس قسم اللغة العربية وعميد الكلية الأسبق، والأستاذة  انتصار عبد الباقي، مدير إدارة المشروعات البيئية بالجامعة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين.


وحاضر في الندوة الدكتور  مصطفى سيد أبو اليزيد، مسؤول أنشطة توكاتسو اليابانية بمديرية التربية والتعليم ببني سويف، حيث تناول خلال محاضرته فلسفة الإدارة اليابانية القائمة على الانضباط، وقدسية الوقت، وروح التعاون، والمثابرة، مؤكدًا أن القائد الحقيقي هو من يعمل كمرشد وموجه، ويغرس قيم العمل الجماعي والتطوير المستمر.

كما استعرض مفهوم “الإيكيجاي (Ikigai)” باعتباره فلسفة يابانية تقوم على البحث عن معنى الحياة والعمل، موضحًا أنه يمثل الدافع الأساسي لإدارة الذات وتحقيق الأهداف، من خلال تقسيم الأهداف إلى خطوات صغيرة قابلة للتنفيذ، والاستمرار في التحسين الذاتي، مع أهمية التدوين وتنظيم الوقت كمنهج حياة.

وتطرقت الندوة إلى عدد من النماذج اليابانية الملهمة، مثل فكرة أوكيناوا التي تُعد من أكثر المناطق التي تضم معمّرين، نتيجة تبني ثقافة العمل المستمر والتطوع، إلى جانب التأكيد على أن المجتمع الياباني لا يعرف مفهوم التقاعد بالمعنى التقليدي، بل يعتمد على الاستمرارية في العطاء.

كما أشار المحاضر إلى قيم الأمانة والانضباط والنظافة والالتزام التي تميز المجتمع الياباني، مستعرضًا نماذج تطبيقية مثل دقة مواعيد قطارات “الشينكانسن”، وانتشار ثقافة الحفاظ على الممتلكات العامة.

وشهدت الندوة تفاعلًا كبيرًا من الحضور، من خلال مناقشات ثرية حول كيفية تطبيق هذه القيم في تطوير الذات وبناء المستقبل المهني.

وفي ختام الندوة، أكدت   الدكتورة  عزة جوهري على أهمية الاستفادة من التجارب الناجحة، وفي مقدمتها التجربة اليابانية، مشددةً على ضرورة تبني قيم الانضباط، واحترام الوقت، والعمل الجماعي، والسعي المستمر نحو التحسين والتطوير، لما لها من دور كبير في بناء شخصية الطالب وتأهيله لسوق العمل.

بني سويف محافظ بني سويف جامعة بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

اكتشافات غاز جديدة ومؤشرات نمو إيجابية.. أخبار سارة من رئيس الحكومة للشعب المصري (فيديو)

اسعار باقات الانترنت الارضي

رسمياً من اليوم .. أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة بعد الزيادة

اللواء سمير فرج

العد التنازلي بدأ.. سمير فرج يكشف مفاجئة ستحدث خلال ساعات تضرب أسعار النفط عالميا

فيروس هانتا

بعد وفاة ثلاثة ركاب.. الأمم المتحدة تعلن إصابة جديدة بفيروس هانتا على متن هونديوس

لحوم ودواجن

رسميا.. الحكومة: انخفاض أسعار البيض والدواجن والألبان والجبن

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 4 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

زيادة اسعار باقات الانترنت وكروت الشحن

زيادة من 9 لـ 15٪.. أسعار باقات الانترنت وكروت الشحن بعد قرار القومي للاتصالات

سؤال يثير الجدل

مضاد أبي..سؤال يثير الجدل بإمتحان متداول لـ3 ابتدائي|والأهالي يسخرون: الإجابة أمي طبعا

ترشيحاتنا

زيارة وفد كويتي لجامعة الإسكندرية

رئيس المكتب الثقافي لسفارة الكويت يزو جامعة الإسكندرية لتعزيز التعاون

ضبط لحوم فاسدة بالاسكندرية

محافظ الإسكندرية: ضبط 11 طن مصنعات لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي

لقاء جماهيري بالمنتزه

محافظ الإسكندرية يعقد لقاء جماهيريا بالمنتزه ويوجه بسرعة فحص الشكاوى

بالصور

لاستعادة الصوت والإثارة.. فورمولا 1 تعلن عن عودة محركات V8 أخيرا

فورمولا 1
فورمولا 1
فورمولا 1

مش كل حاجة تتحكي.. نانسي صلاح تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة

نانسي صلاح تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة
نانسي صلاح تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة
نانسي صلاح تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم البط؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم البط؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم البط؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم البط؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول المكسرات بالعسل؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول المكسرات بالعسل؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول المكسرات بالعسل؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول المكسرات بالعسل؟

فيديو

الشهيد رقيب أول إبراهيم عبد الشافي الوليلي

حكاية بطل.. قصة استشهاد رقيب أول إبراهيم عبد الشافي الوليلي| فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: احتياجان في قلب رجل.. وامرأة واحدة لا تكفي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قراءة في ماهية السلبية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

المزيد