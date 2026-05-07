إدارة الذات والمستقبل المهني.. التجربة اليابانية في ندوة بآداب بني سويف

عُقدت بكلية الآداب – جامعة بني سويف، اليوم، ندوة بعنوان “إدارة الذات وتشكيل المستقبل المهني في ضوء التجربة اليابانية”، وذلك تحت رعاية معالي الأستاذ الدكتور طارق علي، رئيس الجامعة، و الأستاذ الدكتور أبو الحسن عبد الموجود، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبإشراف الأستاذ الدكتور عزة جوهري، عميد الكلية، وتنظيم الدكتورة صباح علي، مسؤول وحدة متابعة الخريجين بالكلية.

وجاء ذلك بحضور الأستاذ الدكتور حوتة حسين، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور رحاب يوسف، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور جودة مبروك، رئيس قسم اللغة العربية وعميد الكلية الأسبق، والأستاذة انتصار عبد الباقي، مدير إدارة المشروعات البيئية بالجامعة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين.



وحاضر في الندوة الدكتور مصطفى سيد أبو اليزيد، مسؤول أنشطة توكاتسو اليابانية بمديرية التربية والتعليم ببني سويف، حيث تناول خلال محاضرته فلسفة الإدارة اليابانية القائمة على الانضباط، وقدسية الوقت، وروح التعاون، والمثابرة، مؤكدًا أن القائد الحقيقي هو من يعمل كمرشد وموجه، ويغرس قيم العمل الجماعي والتطوير المستمر.

كما استعرض مفهوم “الإيكيجاي (Ikigai)” باعتباره فلسفة يابانية تقوم على البحث عن معنى الحياة والعمل، موضحًا أنه يمثل الدافع الأساسي لإدارة الذات وتحقيق الأهداف، من خلال تقسيم الأهداف إلى خطوات صغيرة قابلة للتنفيذ، والاستمرار في التحسين الذاتي، مع أهمية التدوين وتنظيم الوقت كمنهج حياة.

وتطرقت الندوة إلى عدد من النماذج اليابانية الملهمة، مثل فكرة أوكيناوا التي تُعد من أكثر المناطق التي تضم معمّرين، نتيجة تبني ثقافة العمل المستمر والتطوع، إلى جانب التأكيد على أن المجتمع الياباني لا يعرف مفهوم التقاعد بالمعنى التقليدي، بل يعتمد على الاستمرارية في العطاء.

كما أشار المحاضر إلى قيم الأمانة والانضباط والنظافة والالتزام التي تميز المجتمع الياباني، مستعرضًا نماذج تطبيقية مثل دقة مواعيد قطارات “الشينكانسن”، وانتشار ثقافة الحفاظ على الممتلكات العامة.

وشهدت الندوة تفاعلًا كبيرًا من الحضور، من خلال مناقشات ثرية حول كيفية تطبيق هذه القيم في تطوير الذات وبناء المستقبل المهني.

وفي ختام الندوة، أكدت الدكتورة عزة جوهري على أهمية الاستفادة من التجارب الناجحة، وفي مقدمتها التجربة اليابانية، مشددةً على ضرورة تبني قيم الانضباط، واحترام الوقت، والعمل الجماعي، والسعي المستمر نحو التحسين والتطوير، لما لها من دور كبير في بناء شخصية الطالب وتأهيله لسوق العمل.