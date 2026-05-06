محافظ بني سويف يبحث دعم العمل الأهلي والمبادرات التنموية والخدمية

التقى اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف بالنائب إسماعيل موسى عضو مجلس النواب ورئيس مجلس أمناء مؤسسة أولاد الخير، وذلك في حضور السيد بلال حبش نائب المحافظ، وبحضور الدكتورة هبة الجلالي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذ محمد موسى مدير مؤسسة أولاد الخير.
حيث ناقش المحافظ خلال اللقاء سبل تعظيم دور المؤسسة في دعم المبادرات التنموية والخدمية بالمحافظة، وتوسيع نطاق مشاركتها في دعم جهود المحافظة في كافة الملفات الخدمية، بما يسهم في تعزيز التكامل بين جهود الدولة والمجتمع المدني.

وخلال اللقاء، تم توقيع انضمام مؤسسة أولاد الخير إلى وثيقة توحيد جهود العمل الأهلي، في إطار تعزيز التنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني العاملة بالمحافظة وتوحيد الجهود تحت مظلة واحدة لضمان فاعلية أكبر في تنفيذ المبادرات التنموية.

وأشار السيد بلال حبش نائب المحافظ إلى أن الوثيقة الحالية تعد أول وثيقة من نوعها على مستوى الجمهورية والتي تم اطلاقها عام 2020، مشيرا إلى أن عدد الجمعيات المشاركة في الوثيقة وصل لأكثر من 200 جمعية ومؤسسة مجتمعية، بهدف توحيد وتنسيق جهود العمل الأهلي وتعظيم العائد التنموي منها بما يخدم المواطن السويفي في مختلف القطاعات.

وخلال اللقاء أيضاً، أعلنت مؤسسة أولاد الخير عن تبرعها بمبلغ 250 ألف جنيه على الحساب البنكي "بنك القاهرة" الذي خصصته مديرية التضامن الاجتماعي لدعم مبادرة المحافظة لإقامة شلتر (Shelter) للكلاب الضالة "مأوى أو ملجأ مخصص لإيوائها ورعايتها “، ضمن رؤية شاملة ومبادرة تستهدف الانتقال من الحلول المؤقتة إلى معالجة جذرية لظاهرة باتت تمثل مصدر قلق متزايد للمواطنين، في ظل تكرار حوادث العقر وما يترتب عليها من أعباء مختلفة.

حيث أوضحت وكيل الوزارة أن مديرية التضامن الاجتماعي أنه تم فتح حساب مخصص لتلقي التبرعات لصالح دعم واستدامة منظومة رعاية الكلاب الضالة بالمحافظة برقم (06194030000010) ببنك القاهرة، حيث سيتم تفعيل المبادرة خلال الأيام القليلة القادمة، مؤكدة على أهمية مشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص في إطار المسؤولية المجتمعية لضمان استمرارية المبادرة.

كما تم خلال اللقاء مناقشة خطة المؤسسة في المساهمة في رفع الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية خلال فترة عيد الأضحى المبارك، من خلال تنفيذ مبادرات دعم متنوع تحت اشراف من مديرية التضامن الاجتماعي.

فيما أكد النائب إسماعيل موسى حرص مؤسسة أولاد الخير على دعم جهود الدولة التنفيذية والمجتمعية، والمشاركة الفاعلة في المبادرات التي تخدم المواطنين، مشيدًا بدور محافظة بني سويف في تنظيم وتوحيد جهود العمل الأهلي.

وأضاف النائب إسماعيل موسى أن انضمام المؤسسة إلى وثيقة توحيد الجهود يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التنسيق مع مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات والمبادرات، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة لخدمة المواطن.

وفي ختام اللقاء، أثنى المحافظ على الاستجابة الفورية والدور الإيجابي للمؤسسة، مؤكدًا أن هذا النموذج يعكس قوة الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني، ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

