محافظ بني سويف يلتقي المواطنين في المركز التكنولوجي بسمسطا.. ويوجه بتيسير الإجراءات

تفقد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، خلال جولته ، اليوم، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة سمسطا لمتابعة انتظام استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء، وذلك في حضور : اللواء أسامة يونس رئيس الوحدة المحلية، أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، المهندس رامي رجب مدير التخطيط العمراني بالمحافظة،ومسؤولو المركز التكنولوجي ونواب رئيس المدينة.

وتابع محافظ بني سويف منظومة العمل بالمركز التكنولوجي والإجراءات المتبعة للتيسير على المواطنين، خاصة في ملفات التصالح، وتراخيص البناء، وكافة المعاملات والخدمات الحكومية التي يقدمها المركز، موجهاً بأهمية المتابعة الميدانية المستمرة لضمان انتظام العمل وحُسن تقديم الخدمة، باعتبارها من الخدمات الجماهيرية الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

كما حرص المحافظ على لقاء بعض المواطنين المترددين على المركز، واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول مستوى الخدمة والإجراءات المتبعة، ووجّه المختصين بسرعة بحث وحل بعض المشكلات والمطالب التي تم طرحها، مؤكداً ضرورة التيسير على المواطنين، والرد على استفساراتهم، وتقديم الخدمة لهم بسهولة ويسر، في إطار من الانضباط والالتزام وحسن المعاملة.