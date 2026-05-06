وكيل تعليم بني سويف يتفقد مدارس ببا لمتابعة انتظام العملية التعليمية

في إطار توجيهات السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتعليمات السيد اللواء عبدالله عبد العزيز محافظ بني سويف، بمتابعة سير العملية التعليمية ميدانيًا، أجرى وكيل الوزارة جولة تفقدية بعدد من مدارس إدارة ببا التعليمية، للاطمئنان على انتظام الدراسة وتحقيق الانضباط داخل المدارس، وذلك بحضور الأستاذ محمد رمضان، مدير عام إدارة ببا التعليمية.

واستهل وكيل الوزارة جولته بحضور طابور الصباح بمدرسة نعيم عاطف الإعدادية بنين، حيث تابع الفقرات الإذاعية، ثم تفقد عددًا من الفصول الدراسية، واطمأن على نسب الحضور والغياب، كما اطلع على سجلات التقييمات الأسبوعية، مشيدًا بمدى الالتزام والانضباط داخل المدرسة. وخلال الزيارة، قام بتكريم عدد من الطلاب المتفوقين تحفيزًا لهم على الاستمرار في التميز.

كما توجه إلى مدرسة الحديثة الابتدائية، حيث تابع انتظام العملية التعليمية داخل الفصول، واطمأن على مستوى أداء التلاميذ في مهارات القراءة والكتابة، مؤكدًا أهمية تنمية المهارات الأساسية لدى الطلاب في هذه المرحلة التعليمية.



ثم واصل جولته بزيارة مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الثانوية بنين، حيث تفقد انتظام الدراسة، وتابع جانبًا من الأنشطة الطلابية، مشيدًا بتنوعها وأثرها في تنمية مهارات الطلاب. وخلال الزيارة، قام بتكريم الطالب أحمد عدلي لتميزه في أنشطة المكتبات وفوزه في مسابقة تحدي القراءة العربي، حيث أهدى الطالب لوكيل الوزارة أحد مؤلفاته بعنوان "أرض الحكايات"، في لفتة تعكس روح الإبداع والتميز.

واختتم وكيل الوزارة جولته بتفقد مدرسة بني ماضي الثانوية المشتركة، حيث تفقد الفصول الدراسية، وحرص على الاستماع لشرح المعلمين، كما أجرى حوارًا مع الطلاب حول ما يتلقونه من مواد دراسية، ومدى الاستفادة من مادة البرمجة، إلى جانب مناقشة أهدافهم وطموحاتهم في ظل نظام البكالوريا.

كما شارك وكيل الوزارة الطلاب في أحد الأنشطة الرياضية، مؤكدًا أهمية ممارسة الرياضة في بناء شخصية متكاملة للطلاب، تجمع بين التفوق الدراسي واللياقة البدنية.