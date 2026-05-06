قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: توجيهات رئاسية بتغطية الاحتياجات من السلع الاستراتيجية لمدد كافية
رئيس الوزراء: نعمل على رفع إنتاجية البترول والغاز في مصر
رئيس الوزراء: المشهد السياسي في المنطقة متأرجح بين التهدئة والتصعيد
دليل شامل لفهم مشروع قانون الأسرة الجديد.. من الخطبة حتى الحضانة
رئيس الوزراء يوجه بضرورة التزام جميع الوزارات بإجراءات الترشيد الحكومي
أشرف زكي ولميس الحديدي وممدوح عباس يصلون لتوديع هاني شاكر
وزير الدفاع خلال لقائه بمقاتلي المنطقة الجنوبية العسكرية: تأمين حدود مصر مهمة لا تهاون فيها.. ونعمل بأقصى درجات اليقظة
أم تستغيث بوزير التعليم: امتحانات شهر أبريل "جت من كتاب خارجي" والإدارة خالفت التعليمات
وزير الدفاع: تأمين حدود مصر وحماية أمنها القومي مهمة مقدسة لا تهاون فيها
بالحجز.. موعد التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2026 سكن لكل المصريين 9
وزير الدفاع: القوات المسلحة تعمل بأقصى درجات اليقظة للحفاظ على أمن مصر
تأهل لـ الكونفدرالية.. 3 ألقاب محلية وإنجازات تاريخية لـ سيراميكا كليوباترا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل تعليم بني سويف يتفقد مدارس ببا لمتابعة انتظام العملية التعليمية

وكيل وزارة التعليم ببني سويف
وكيل وزارة التعليم ببني سويف

في إطار توجيهات السيد  محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتعليمات السيد اللواء عبدالله عبد العزيز محافظ بني سويف، بمتابعة سير العملية التعليمية ميدانيًا، أجرى وكيل الوزارة جولة تفقدية بعدد من مدارس إدارة ببا التعليمية، للاطمئنان على انتظام الدراسة وتحقيق الانضباط داخل المدارس، وذلك بحضور الأستاذ محمد رمضان، مدير عام إدارة ببا التعليمية.
واستهل وكيل الوزارة جولته بحضور طابور الصباح بمدرسة نعيم عاطف الإعدادية بنين، حيث تابع الفقرات الإذاعية، ثم تفقد عددًا من الفصول الدراسية، واطمأن على نسب الحضور والغياب، كما اطلع على سجلات التقييمات الأسبوعية، مشيدًا بمدى الالتزام والانضباط داخل المدرسة. وخلال الزيارة، قام بتكريم عدد من الطلاب المتفوقين تحفيزًا لهم على الاستمرار في التميز.
كما توجه إلى مدرسة الحديثة الابتدائية، حيث تابع انتظام العملية التعليمية داخل الفصول، واطمأن على مستوى أداء التلاميذ في مهارات القراءة والكتابة، مؤكدًا أهمية تنمية المهارات الأساسية لدى الطلاب في هذه المرحلة التعليمية.
 

ثم واصل جولته بزيارة مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الثانوية بنين، حيث تفقد انتظام الدراسة، وتابع جانبًا من الأنشطة الطلابية، مشيدًا بتنوعها وأثرها في تنمية مهارات الطلاب. وخلال الزيارة، قام بتكريم الطالب أحمد عدلي لتميزه في أنشطة المكتبات وفوزه في مسابقة تحدي القراءة العربي، حيث أهدى الطالب لوكيل الوزارة أحد مؤلفاته بعنوان "أرض الحكايات"، في لفتة تعكس روح الإبداع والتميز.
واختتم وكيل الوزارة جولته بتفقد مدرسة بني ماضي الثانوية المشتركة، حيث تفقد الفصول الدراسية، وحرص على الاستماع لشرح المعلمين، كما أجرى حوارًا مع الطلاب حول ما يتلقونه من مواد دراسية، ومدى الاستفادة من مادة البرمجة، إلى جانب مناقشة أهدافهم وطموحاتهم في ظل نظام البكالوريا.
كما شارك وكيل الوزارة الطلاب في أحد الأنشطة الرياضية، مؤكدًا أهمية ممارسة الرياضة في بناء شخصية متكاملة للطلاب، تجمع بين التفوق الدراسي واللياقة البدنية.

بني سويف ببا تعليم بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميلوني

بعد انتشار صور «غرفة النوم».. «ميلوني» تحذِّر من كارثة رقمية تهدّد الجميع

إمام عاشور

مفاجأة سارة لجماهير الأهلي بخصوص إمام عاشور وحسين الشحات

فتحي سند

بعد الفوز علي سموحة.. الزمالك يتلقى ضربة موجعة فماذا حدث؟

النجم هاني شاكر

قبل هاني شاكر.. حكايات مؤثرة لنجوم تأخر تشييع جنازاتهم في لحظات الوداع الأخيرة

د. شوقي علام

هل يجوز قطع صلة الرحم بسبب المشاكل العائلية؟ المفتي السابق يجيب

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً اليوم الأربعاء

قفزة جديدة في أسعار الذهب.. المعدن الأصفر يستغل تراجع أسعار الدولار والنفط ويصعد بقوة

الطواف حول الكعبة

لماذا نطوف حول الكعبة عكس عقارب الساعة؟.. اعرف الحكمة

سعر الدولار في البنوك صباح اليوم الأربعاء

تحركات جديدة في سعر الدولار صباح اليوم.. إلى أين وصل الآن؟

ترشيحاتنا

صادرات- صورة تعبيرية

11,6 ٪ انخفاضا في قيمة الصادرات خلال شهر فبراير 2026

البورصة المصرية

صعود قوي.. البورصة المصرية تحلق لمستويات قياسية في جلسة الأربعاء

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً ومحلياً اليوم الأربعاء

قفزة في أسعار الذهب عالميا.. وهذا سعر عيار 21 في مصر

بالصور

وزير الدفاع: تأمين حدود مصر وحماية أمنها القومي مهمة مقدسة لا تهاون فيها

وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية
وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية
وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

وزير الدفاع: القوات المسلحة تعمل بأقصى درجات اليقظة للحفاظ على أمن مصر

وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية
وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية
وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

5 أعراض تظهر في الصباح قد تكشف إصابتك بـ السكر

5 أعراض تظهر في الصباح قد تكشف إصابتك بـ السكر
5 أعراض تظهر في الصباح قد تكشف إصابتك بـ السكر
5 أعراض تظهر في الصباح قد تكشف إصابتك بـ السكر

مش هتصدق تأثيره .. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الثوم يوميًا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الثوم يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الثوم يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الثوم يوميًا؟

فيديو

وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

وزير الدفاع: تأمين حدود مصر وحماية أمنها القومي مهمة مقدسة لا تهاون فيها

وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

وزير الدفاع: القوات المسلحة تعمل بأقصى درجات اليقظة للحفاظ على أمن مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العدو يُدفع بالعدو

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: أظن

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إيران تقترح وواشنطن ترفض.. ماذا بعد؟!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: التواجد العسكري الأمريكي في دول الخليج العربي من أجل النفط … أمر واقع لا اختيار !

المزيد