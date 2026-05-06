جهود الوحدات المحلية لمراكز ومدن بني سويف في ملفات النظافة والتعديات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف برئاسة محمد بكري، في ضوء توجيهات اللواء عبدالله عبد العزيز محافظ بني سويف بأهمية استمرار المتابعة الميدانية اليومية لكافة القطاعات الخدمية، مع تكثيف حملات النظافة ورفع كفاءة منظومة الإنارة العامة والتصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري، جهودها المكثفة، حيث تم تنفيذ حملة موسعة لرفع المخلفات والقمامة بعدد من شوارع المدينة شملت شارع الجبالي وميدان حارث وشارع الرياضي وميدان المديرية وشارع 23 يوليو وشارع عبد السلام عارف وكورنيش النيل وطريق السادات وشارع صفية زغلول، إلى جانب قيام إدارة الحدائق بتقليم الأشجار بمدرسة علي بن أبي طالب، علاوة على رفع كميات كبيرة من المخلفات بعدد من قرى المركز منها بلفيا وباروط والكوم الأحمر والبساتين، كما تم إزالة حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بقرية بلفيا و باروط، مع تنفيذ حملات طرق الأبواب بقرية حاجر بني سليمان لحث المواطنين على استكمال ملفات التصالح.

فيما واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر برئاسة شوقي هاشم تنفيذ حملات النظافة والتجميل بعدد من شوارع المدينة، شملت شارع جمال عبد الناصر وشارع المركز الجديد وشارع شجرة الدر وشارع سعد زغلول وشارع مدرسة محمد فريد وشارع المستوصف ومنطقة السوق وغرب البلد وفاطمة الزهراء وشارع البنك الأهلي وطريق بني زايد وشارع عظيم الدولة، حيث تم رفع التراكمات والمخلفات ونقلها إلى مصنع كوم أبو راضي، كما تم عقد اجتماع مع رؤساء القرى والإدارة الهندسية ومسؤولي المتغيرات لمتابعة ملف التصالح، بالإضافة إلى تنفيذ حملات لرفع الإشغالات لتيسير الحركة المرورية.

بينما تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن برئاسة مدحت صلاح جهودها في ملف التعديات من خلال رصد ومراجعة المتغيرات المكانية واتخاذ الإجراءات الفورية حيال المخالفات، حيث تم إزالة حالات تعدٍ بقرى تلت وبني منين، بالتوازي مع متابعة سير العمل بالمركز التكنولوجي لتسريع إجراءات التصالح، هذا بالاضافة الى تنفيذ حملات مكثفة لرفع المخلفات من شوارع المدينة ومداخلها.

وفي مركز ومدينة ببا، واصلت الوحدة المحلية برئاسة العميد أحمد علاء الدين تنفيذ حملات مكبرة أسفرت عن إزالة عدة حالات تعدٍ على أراضي أملاك الدولة والزراعة والري، ورفع 311 حالة إشغال متنوع ما بين ثابت ومتحرك وإعلانات غير مرخصة، مع تحرير 6 محاضر بيئة، إلى جانب تنفيذ أعمال نظافة موسعة بشوارع المدينة الرئيسية منها شارع التحرير وجرجس عبد الشهيد وقشلاق البلدية وأبوسيف وميدان الصاغة وشارع السينما القديمة، فضلاً عن استمرار أعمال النظافة بالقرى مثل سدس وصفط راشين وجزيرة ببا، لتحسين مستوى النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي مركز ومدينة إهناسيا، تواصل الوحدة المحلية برئاسة أحمد توفيق جهودها في متابعة انتظام العمل بالمركز التكنولوجي والإدارة الهندسية لتسريع إنجاز ملفات التصالح، إلى جانب متابعة أعمال الموجة 29 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع استمرار الوحدات القروية في تنفيذ أعمال تمهيد الطرق ورفع المخلفات وصيانة كشافات الإنارة.