الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رئيس جامعة بنها يستعرض جهود نشر ثقافة حقوق الإنسان أمام «النواب»

إبراهيم الهواري

استعرض الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها  ، تجربة الجامعة في دعم ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق عبد الحميد رضوان، وبحضور عدد من رؤساء الجامعات وأعضاء اللجنة.
وأكد " الجيزاوي "  أن جامعة بنها لا تقتصر على كونها مؤسسة تعليمية، بل تعتبر شريكًا فاعلًا في نشر ثقافة حقوق الإنسان داخل المجتمع المصري، من خلال التعليم، الصحة، المبادرات المجتمعية، والأنشطة الطلابية ، مشيرا إلى أن هذا الدور يعكس التزامها بأن تكون نموذجًا رائدًا في دعم قيم المواطنة والديمقراطية، بما يتماشى مع رؤية مصر في تعزيز حقوق الإنسان.


وأضاف  " الجيزاوي" ، أن جامعة بنها تلعب دورًا بارزًا في نشر ثقافة حقوق الإنسان بين الطلاب والمجتمع، من خلال تنظيم ندوات، دورات، وأنشطة توعوية وإطلاق جوائز سنوية تهدف إلى ترسيخ قيم المواطنة والديمقراطية، وربطها بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر.  
وأشار الدكتور ناصر الجيزاوي ، إلي أن الجامعة نظمت عدة ندوات مثل "حقوق الإنسان بالحرم الجامعي" و"حقوق الإنسان: تحديات وإنجازات" وغيرها بحضور قيادات الجامعة وهيئة التدريس والاداريين والطلاب وأعضاء مجلس النواب وخبراء في المجال بهدف تعزيز الوعي الطلابي بحقوق الإنسان، وتوضيح دور الدولة المصرية في ترسيخ هذه المبادئ ، وللتأكيد على أن احترام حقوق الإنسان وحمايتها هو أساس الانتماء الوطني حيث يتم التركيز على غرس قيم الديمقراطية والمواطنة في وجدان الطلاب لإعدادهم كقادة المستقبل.  
كما استعرض " الجيزاوي " جهود الجامعة في دعم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من خلال الأنشطة الأكاديمية والمجتمعية ، بالإضافة إلى ربط المبادرات الرئاسية مثل "حياة كريمة" و"بداية جديدة لبناء الإنسان" بالبرامج الجامعية، لتوضيح كيف تسهم في تحسين جودة الحياة والحقوق الأساسية ، وإنشاء مكاتب للدعم النفسي والاجتماعي بكليات الجامعة لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي اللازم للطلاب ومنتسبي الجامعة، وإنشاء وحدة حقوق الإنسان داخل الجامعة، بجانب وحدات مثل وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، لتقديم برامج تدريبية ودورات توعوية ، وكذلك تنظيم زيارات طلابية للمشروعات القومية لتعريفهم بجهود الدولة في تحسين حياة المواطنين وربطها بحقوق الإنسان ، واطلاق جائزة سنوية في مجال حقوق الإنسان تحت مسمى جائزة جامعة بنها التقديرية في مجال حقوق الإنسان،  بشهر أكتوبر من كل عام.
وأوضح رئيس الجامعة ، أن هناك بعض الجوانب الأخرى التي تركز عليها الجامعة بمجال حقوق الإنسان من خلال  البحث العلمي والدراسات الأكاديمية بهدف تشجع الباحثين وأعضاء هيئة التدريس على تناول قضايا حقوق الإنسان في أبحاثهم ورسائل الماجستير والدكتوراه، من خلال دعم الدراسات التي تربط بين حقوق الإنسان والتنمية المستدامة، مثل الحق في التعليم، الصحة، والبيئة ،  التعاون مع المؤسسات الوطنية والدولية ، لافتا أن الجامعة تنسق مع المجلس القومي لحقوق الإنسان والهيئات الحكومية لتنفيذ برامج مشتركة ، والمشاركة في مؤتمرات دولية وإقليمية حول حقوق الإنسان، مما يعزز تبادل الخبرات ويضع الجامعة في موقع مؤثر على المستوى الأكاديمي.  
وأضاف " الجيزاوي " أن الجوانب التي تركز عليها الجامعة أيضا بمجال حقوق الإنسان الأنشطة الطلابية والمجتمعية من خلال دعم اتحادات الطلاب والجمعيات العلمية في تنظيم أنشطة مرتبطة بحقوق الإنسان وإشراك الطلاب في مبادرات مجتمعية تخدم الفئات الأكثر احتياجًا، مما يربط الجانب النظري بالتطبيق العملي ، والتدريب وبناء القدرات من خلال تقديم برامج تدريبية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب حول آليات حماية حقوق الإنسان، والمهارات المرتبطة بالقيادة المجتمعية ، وإعداد كوادر شبابية قادرة على نشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع المحلي.

مش هتصدق تأثيره .. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الثوم يوميًا؟

