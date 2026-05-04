جامعة بنها تنظم قافلة طبية بمدرسة جاد بحيرى في طوخ | صور

نظمت جامعة بنها، قافلة طبية متخصصة بمدرسة جاد بحيرى بقرية امياى بمركز طوخ، ضمن مبادرة "من أجل قلوب أطفالنا" وذلك في إطار دورها المجتمعي لخدمة المجتمع المحلي.



وجاءت القافلة برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، والدكتور طه عاشور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور محمد جمال الدين الأشهب عميد كلية الطب البشري ، والدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وبالتنسيق مع الأستاذة رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وبالتعاون مع الأستاذ ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية والأستاذ خالد عطا مدير إدارة طوخ التعليمية.



وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي حرص جامعة بنها على استمرارية إطلاق القوافل الطبية لخدمة المجتمع المحلى ، وذلك من خلال تقديم خدمات متميزة في كافة التخصصات حرصاً على توفير الرعاية الصحية لأهالينا فى قرى محافظة القليوبية.



وأشار الدكتور طه عاشور إلى أن القافلة الطبية استهدفت توقيع الكشف الطبي على الطلاب فى مختلف التخصصات الطبية وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وصرف العلاج بالمجان للحالات المستحقة.



من جانبها أضافت الدكتورة نرمين عدلي أن القافلة الطبية قامت بتوقيع الكشف الطبي على 101 حالة أطفال والروماتيزم 95 حالة والأنف والأذن 127 حالة والرمد 120 حالة بإجمالى 443 حالة.