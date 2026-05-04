نادية مصطفى تكشف حقيقة دخول جنازة وعزاء هاني شاكر بـ QR Code

نفت الفنانة نادية مصطفى، ما تم تداوله بشأن أن حضور جنازة وعزاء الفنان الراحل هاني شاكر يتم عبر خاصية “QR Code”.

ونشرت نادية مصطفى، منشورًا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قالت فيه: "تداولت بعض المواقع خلال الساعات الماضية، معلومات غير دقيقة بشأن تنظيم مراسم جنازة وعزاء الفنان الكبير الراحل هاني شاكر، ومن بينها ما تردد عن أن الدخول سيكون من خلال QR Code".

وأضافت: "نؤكد أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة على الإطلاق، والحقيقة أن شعبة المصورين بنقابة الصحفيين قد أطلقت استمارة تسجيل خاصة لتغطية جنازة وعزاء الفنان الراحل.. وذلك في إطار أول تطبيق رسمي لبروتوكول التعاون المُبرم مع شركة «SOKNA» المتخصصة في تنظيم مراسم الجنازات، وذلك بالتعاون أيضًا مع نقابة المهن التمثيلية ونقابة المهن الموسيقية".

واختتمت: "يأتي هذا الإجراء؛ بهدف تنظيم عملية التغطية الصحفية والإعلامية.. ووضع ضوابط واضحة تضمن حق الصحفيين والمصورين في أداء وتسهيل عملهم ومنع حدوث أي فوضى.. وخروج الجنازة بمظهر لائق يليق باسم الفنان الكبير هاني شاكر.. برجاء تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات والاعتماد فقط على المصادر الرسمية".