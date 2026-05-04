لما جبريل ناعية هاني شاكر ": عمره ما زعل حد لما كان نقيب الموسيقيين.. نجم مصري حقيقي

نعت الإعلامية لما جبريل، الفنان الكبير هاني شاكر، الذي رحل عن عالمنا عصر أمس بعد صراع طول الفترة الماضية مع المرض، بعد إصابته بنزيف في القولون وسفره إلى فرنسا للعلاج حتى وافته المنية هناك.



وقالت لما جبريل خلال فقرتها ببرنامج "الحكاية" التي تقدمها مع الإعلامي عمرو أديب عبر قناة "إم بي سي مصر": نجم مصري حقيقي محبوب من كل اللي حواليه، ومحترم ، وقت ما تولى منصب نقيب المهن الموسيقية كانت تجربة ناجحة ومبيزعلش حد وكان كله بيشيد بيه.



وتابعت لما جبريل: قدم أكثر من 600 أغنية و25 ألبوم وغير الحفلات والأعمال الوطنية ربنا يصبر أهله وكل محبيه.



وتوفي الفنان الكبير هاني شاكر، أمس الأحد، حيث أعلن نجله شريف نبأ الوفاة، ومن المقرر أن تشيع جنازته يوم الأربعاء المقبل ويقام العزاء الخميس.

