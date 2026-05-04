وزير أرميني سابق: التكنولوجيا والطاقة تغيران مفهوم القوة الاستراتيجية

قال هايك تشوبانيان وزير الصناعة التكنولوجية المتقدمة الأرميني سابقا، إنه في الوقت الذي تناقش فيه أوروبا السيادة الذاتية والقدرة على المقاومة والاستقلال؛ فمن المهم النظر إلى هذه التطورات من وجهة النظر الأوروبية عمومًا والأرمينية خصوصًا، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة تتيح لأرمينيا فرصة مواتية لمناقشة الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ العمل جارٍ في المنطقة؛ للوصول إلى إنجاز كبير، عبر تركيز الدول على مفاهيم المقاومة والسيادة الاقتصادية.

ولفت إلى أن القوة الاستراتيجية كانت تُعرّف لعقود عبر الجغرافيا والوصول إلى الموارد، إلا أن المرحلة الراهنة تشهد بروز عناصر جديدة، مثل قطاع الطاقة والاستقلالية فيه، إضافة إلى الاستخبارات والقدرة على التواصل.

وأشار إلى أن هذه التحولات ستدفع قادة التكنولوجيا والمستثمرين نحو هذه الدول لتعزيز البنى التحتية المستقبلية، مؤكدًا أن الاهتمام لم يعد مقتصرًا على ممرات النقل، بل يشمل مراكز البيانات والرقمنة والتواصل العابر للحدود، وهو ما يجعل أرمينيا تنظر إلى الوضع الحالي كفرصة استراتيجية لتعريف القوانين الجديدة للهيكل العالمي الجديد، وليس مجرد أزمة للمراقبة.