90 مليار يورو.. بريطانيا تعلن مساهمتها في قرض الاتحاد الأوروبي لدعم أوكرانيا

أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أن المملكة المتحدة تعتزم المساهمة في قرض الاتحاد الأوروبي البالغ 90 مليار يورو؛ من أجل أوكرانيا.

وقال ستارمر- لدى وصوله إلى العاصمة الأرمينية “يريفان”؛ لحضور القمة الثامنة للمجموعة السياسية الأوروبية التي انطلقت اليوم الإثنين- إن مساهمة بريطانيا في القرض الذي ستقدمه بروكسل إلى أوكرانيا؛ تمثل خطوة إيجابية للغاية بالنسبة لأوكرانيا، لأنه سيمنحها القدرات التي تحتاج إليها بشكل مُلِح مع دخول الحرب عامها الخامس.

وأضاف ستارمر، حسبما ذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية، أن هذا الأمر يمثل أيضًا خطوة إيجابية للغاية بالنسبة للمملكة المتحدة، نظراً لأن هذه القدرات ستؤدي إلى خلق فرص عمل في بريطانيا.

وذكرت الصحيفة، أن رئاسة الوزراء البريطانية، أعلنت أن هذه المبادرة ليست مجرد خطوة عابرة؛ بل تأتي ضمن مساعي ستارمر لتحسين وتعميق علاقات بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي في مرحلة ما بعد خروجها من الاتحاد (بريكست).

وأشارت إلى أن التمويل الإضافي المقدم لأوكرانيا، سيفتح المجال أمام الشركات البريطانية لتلبية الاحتياجات العاجلة لكييف في مجال القدرات الدفاعية، كما قد يتيح لصناعة الدفاع البريطانية فرصة الفوز بعقود كبرى.

ومن المقرر أن يعقد ستارمر عددًا من الاجتماعات الثنائية على هامش القمة.