قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة العالمية تشيد بمصر دولة رائدة في جهود القضاء على فيروس C
بعد دخولها المستشفى بـ أنيميا حادة | تطور في حالة جنات الصحية
إنذار خطير| اعتداء صاروخي إيراني ضد الإمارات.. والدفاعات الجوية تصد الهجوم
رئيس قناة السويس يشهد مراسم تدشين سفينتي الصيد أعالي البحار رزق 2 و3 | صور
الحرس الثوري الإيراني : أي تحركات بمضيق هرمز تتعارض مع مبادئ قواتنا المعلنة ستواجه بالقوة
الحكومة : زيادة كميات الغاز الطبيعي والمازوت المورّدة لمحطات توليد الكهرباء في الصيف
خرافة خطيرة.. نقابة الأطباء تفجر مفاجآت حول نظام الطيبات
كاف في ورطة.. حكام نهائي دوري أبطال أفريقيا تثير أزمة بين صنداونز والجيش الملكي
إعدام 12 متهمًا والسجن لـ 4 آخرين في جريمة ثأرية ضربت المراغة
نادية مصطفى تكشف حقيقة دخول جنازة وعزاء هاني شاكر بـ QR Code
متى تعود خدمات التأمينات؟ الحقيقة الكاملة وراء السيستم وموعد استقرارها
وزيرة التضامن : وصول تكافل وكرامة إلى 8.2 مليون أسرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تحركات الدولار في ختام تعاملات اليوم تثير التساؤلات.. فهل يقترب من 54 جنيها؟

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الاثنين
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الاثنين
رانيا أيمن

شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 4 مايو 2026 حالة من الاستقرار الحذر في ختام التعاملات داخل البنوك، وذلك بعد موجة ارتفاعات سجلها مع بداية هذا الأسبوع، حيث تجاوز حاجز 53 جنيهًا في أغلب البنوك، مقتربًا من مستوى 54 جنيهًا.

واستقر الدولار اليوم داخل البنوك، مع تراجعات طفيفة ومتباينة بين بنك وآخر، لم تتجاوز في مجملها 10 قروش.

ويعكس استقرار سعر الدولار اليوم حالة ترقب داخل السوق، كما أنه يثير التساؤلات حول استمرار الدولار في التحرك بين ارتفاعات وانخفاضات طفيفة لا تتجاوز 10 قروش، أم سيواصل الدولار صعوده ويكسر حاجز 54 جنيهًا، أم يعاود الانخفاض مرة أخرى؟.

الدولار يستقر قرب أعلى مستوى في أسبوع بعد تمديد وقف إطلاق النار مع إيران

ووفقاً لآخر تحديث في البنوك اليوم فقد جاء سعر الدولار مقابل الجنيه المصري كالتالي:

سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 53.56 جنيه للشراء و53.66 جنيه للبيع.

وبلغ السعر في اتش اس بى سى HSBC نحو 53.529 جنيه للشراء و53.631 جنيه للبيع.

وسجل في بنك مصر نحو 53.48 جنيه للشراء و53.58 جنيه للبيع.

كما سجل في QNB الأهلي نحو 53.48 جنيه للشراء و53.58 جنيه للبيع.

وبلغ في البنك الأهلي المصري نحو 53.48 جنيه للشراء و53.58 جنيه للبيع.

وسجل في البنك التجاري الدولي (CIB) نحو 53.48 جنيه للشراء و53.58 جنيه للبيع.

وبلغ في بنك الإسكندرية نحو 53.48 جنيه للشراء و53.58 جنيه للبيع.

وسجل في المصرف العربي الدولي نحو 53.47 جنيه للشراء و53.57 جنيه للبيع.

وبلغ السعر في البنك المركزي المصري نحو 53.46 جنيه للشراء و53.599 جنيه للبيع.

كما سجل في بنك البركة نحو 53.45 جنيه للشراء و53.55 جنيه للبيع.

وسجل في كريدي أجريكول نحو 53.45 جنيه للشراء و53.55 جنيه للبيع.

وبلغ في بنك الكويت الوطني NBK نحو 53.43 جنيه للشراء و53.53 جنيه للبيع.

فيما سجل في البنك العقاري المصري العربي نحو 53.35 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم تراجع سعر الدولار في البنوك سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

تواصل ارتفاعها عالميا.. رسميا أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

صورة تعبيرية

بعد وفاة 3 أشخاص.. ما هو فيروس "هانتا" وما هي أعراضه؟

هاتولي أم رجل مكسورة.. واقعة إهانة جديدة من وكيل مديرية تعليم بني سويف لمديرة مدرسة

هاتولي أم رجل مكسورة.. أزمة "رغيفين عيش وكيس فول" تعيد فتح ملف إهانة من وكيل مديرية تعليم بني سويف لمديرة مدرسة

النائب عبد المنعم إمام

نائب: لجوء البعض إلى الطلاق للحصول على المعاش يعكس خللا بالمنظومة الحالية

الذهب

بعد زيادة سعر الفائدة.. ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الإثنين 4 مايو

وزير التربية والتعليم

قرارات حاسمة بشأن امتحانات الترم الثاني 2026 في المدارس| ماذا أعلنت التعليم؟

اسعار الفراخ اليوم

كيلو البانيه بـ 230 جنيه.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين 4 مايو

الاهلي

من ضمنهم علي ماهر.. محسن صالح يطالب بتعيين هؤلاء لاختيار صفقات الأهلي

ترشيحاتنا

ما يجب فعله حال أراد الزوج رد زوجته بعد انقضاء العدة

كيفية رد الرجل لزوجته بعد انتهاء فترة العدة .. أمينة الفتوى توضح

كيفية تكفين المرأة

كيفية تكفين المرأة وعدد الأكفان.. أمينة الإفتاء توضح التفاصيل

وزارة الأوقاف

ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. الأوقاف تعقد الأسبوع الثقافي في 27 مسجدًا

بالصور

غلطات بسيطة في قلي البطاطس تجعلها تمتص الزيت أكثر

غلطات بسيطة في قلي البطاطس بتخليها تمتص زيت أكتر
غلطات بسيطة في قلي البطاطس بتخليها تمتص زيت أكتر
غلطات بسيطة في قلي البطاطس بتخليها تمتص زيت أكتر

معهد اللغات للقوات المسلحة ينظم فعاليات يوم تعريفي بالثقافة التركية

معهد اللغات للقوات المسلحة ينظم فعاليات يوم تعريفى بالثقافة التركية
معهد اللغات للقوات المسلحة ينظم فعاليات يوم تعريفى بالثقافة التركية
معهد اللغات للقوات المسلحة ينظم فعاليات يوم تعريفى بالثقافة التركية

قبل طرحه في السينمات.. إطلاق التريلر الرسمي لفيلم الكلام على إيه

البوستر الرسمى لفيلم "الكلام على إيه"
البوستر الرسمى لفيلم "الكلام على إيه"
البوستر الرسمى لفيلم "الكلام على إيه"

ماذا يحدث داخل الطماطم عند وضعها في الثلاجة؟

ماذا يحدث داخل الطماطم عند وضعها في التلاجة؟
ماذا يحدث داخل الطماطم عند وضعها في التلاجة؟
ماذا يحدث داخل الطماطم عند وضعها في التلاجة؟

فيديو

صورة من زياوة وزير الدفاع

وزير الدفاع يشيد بتلاحم المنطقة الغربية العسكرية مع شيوخ مطروح في حماية البوابة الغربية لمصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد