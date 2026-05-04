ترقب في مضيق هرمز.. واشنطن تعلن وصول مدمرات موجهة بصواريخ إلى الخليج العربي

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، يوم الاثنين أن مدمرات الصواريخ الموجهة التابعة للبحرية الأمريكية تعمل حالياً في الخليج العربي، وذلك بعد عبورها مضيق هرمز دعماً لعملية "مشروع الحرية" (Project Freedom).

وأضافت القيادة المركزيةالأنريكية في بيان لها أن القوات تسهم بشكل فعّال في الجهود الرامية إلى استعادة حرية مرور السفن التجارية.

وأوضحت أنه كخطوة أولى، نجحت سفينتان تجاريتان ترفعان العلم الأمريكي في العبور عبر مضيق هرمز، وهما تواصلان رحلتهما بأمان.

وقالت "سنتكوم" إن "هذه المهمة تأتي بتوجيه مباشر من الرئيس دونالد ترامب، وتستهدف توفير الدعم اللازم للسفن التجارية الراغبة في العبور بحرية وأمان عبر هذا الممر الحيوي الذي تمر عبره ربع تجارة النفط العالمية، إلى جانب كميات كبيرة من الوقود والأسمدة".