محمود البزاوي يحيي ذكرى وفاة محمود السعدني: أسطورة الأدب الساخر

أحيا الفنان محمود البزاوي ذكرى وفاة الكاتب الكبير محمود السعدني، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 4 مايو، واصفًا إياه بأنه أحد رواد الأدب الساخر في العالم العربي.

ونشر البزاوي عبر حسابه على فيسبوك صورة نادرة تجمعه بالكاتب الراحل، وعلّق قائلًا: "٤ مايو ذكرى وفاة حمايا عم محمود السعدني، أسطورة الأدب الساخر في تاريخ العالم العربي.. مؤرخ الحرافيش، صعلوكنا إلى مصاطب البسطاء، وسفيرنا إلى مجالس القادة والزعماء"

أصدر محمود السعدنى خلال مسيرته الأدبية، مجموعة متنوعة من الكتب، من أهمها ما كتبه فى أدب السيرة الذاتية فى الأدب العربى، والتى كتبها فى سلسلة من الكتب بدأها منذ نهاية الستينيات حتى منتصف التسعينيات تحت عنوان "الولد الشقى"، والتى صدرت فى عدة أجزاء، تناولها فيها قصة طفولته وصباه فى الجيزة، وبداياته مع الصحافة.

إضافة إلى ذلك، فقد لقب بـ"الحكاء" خفيف الظل، فصدرت له مجموعة من الكتب، وهى: مسافر على الرصيف، ملاعيب الولد الشقى، السعلوكى فى بلاد الإفريكى.. رحلات إلى أفريقيا، الموكوس في بلد الفلوس.. رحلة إلى لندن، وداعاً للطواجن.. مجموعة مقالات ساخرة، رحلات ابن عطوطة.. رحلات متنوعة، أمريكا يا ويكا.. رحلة إلى أمريكا، مصر من تاني.. مجموعة مقالات عن تاريخ مصر، مسرحية "عزبة بنايوتي"، رواية قهوة كتكوت، وغيرها.