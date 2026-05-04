من ضمنهم علي ماهر.. محسن صالح يطالب بتعيين هؤلاء لاختيار صفقات الأهلي

طالب محسن صالح، رئيس لجنة التخطيط السابق بالنادي الأهلي، مسؤولي القلعة الحمراء بتشكيل لجنة فنية لاختيار صفقات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر، خلال الفترة المقبلة.

وقال محسن صالح، في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية "أون سبورتس": "حال رحيل توروب، عن تدريب الأهلي في نهاية الموسم الجاري، اقترح على محمود الخطيب، وسيد عبد الحفيظ وياسين منصور، تشكيل لجنة من مجموعة خبراء يكونوا متواجدين في العمل حتى الآن، لاختيار صفقات الأهلي".

وأضاف: "ممكن نستعين بأولاد الأهلي مثل سامي قمصان، المدير الفني للمقاولون العرب، عماد النحاس، المدير الفني للمصري، علي ماهر، المدير الفني لسيراميكا كليوباترا، للإدلاء برأيهم في صفقات الأهلي".

وتابع: "ممكن يكون عماد النحاس، مش محتاج اللاعب في فريقه، ويرشحه النادي الأهلي".