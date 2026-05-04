الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

احذر.. جريمة انتحال الصفة تعرضك لعقوبة الحبس سنتين بالقانون

معتز الخصوصي

وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة انتحال الصفة.

انتحال الصفة

تنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 8 أشخاص لقيامهم بسرقة مبلغ مالى من سائق بأسلوب إنتحال الصفة بالجيزة .

البداية عندما تبلغ للأجهزة الأمنية بالجيزة من ( أحد الأشخاص ، سائق " يحملان جنسية إحدى الدول " – مقيمان بدائرة قسم شرطة الأهرام ) بأنه عقب إستلام السائق مبلغ مالى نيابةً عن الآخر محول له من أحد أقاربه من إحدى الدول بالخارج بقصد توصيله له فوجئ بقيام بعض الأشخاص يستقلون سيارة "ميكروباص" بإستيقافه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة والإستيلاء منه على (المبلغ المالى – هاتفه المحمول) بإسلوب إنتحال الصفة ولاذوا بالفرار.

 بإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (8 أشخاص "2 منهم يحملان جنسية ذات الدولة" ) ، وبحوزتهم (مبلغ مالى من متحصلات الواقعة – السيارة الميكروباص المستخدمة فى الواقعة) وبمواجهتهم أقروا بأنهم كانوا على علم بإستلام المذكور للمبلغ ، وقاموا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

انتحال الصفة قانون العقوبات الحكومة الوظائف العمومية السجن المشدد

