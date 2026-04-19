صفحات وهمية تروّج لمنتجات غذائية عبر الإنترنت باسم وزارة الزراعة.. وهذه عقوبة انتحال الصفة

أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة رصدت خلال الفترة الأخيرة انتشار صفحات ومواقع إلكترونية على منصات التواصل الاجتماعي تنتحل صفة الوزارة وتقوم بالترويج لبيع منتجات غذائية وزراعية للمواطنين.

وأوضح “جاد” خلال مداخلة في برنامج صباحك مصري، أن هذه الصفحات لا تمت للوزارة بأي صلة، ولا توجد أي كيانات رسمية تابعة لها تقوم بعمليات بيع أو تسويق للمنتجات عبر الإنترنت، مشددًا على أن جميع منتجات الوزارة يتم طرحها فقط من خلال المنافذ الرسمية والمعتمدة.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إلى أن هذه المنافذ تشمل:

منافذ البيع داخل مركز البحوث الزراعية

المحطات البحثية

مديريات الزراعة والإصلاح الزراعي في مختلف المحافظات

المنافذ المتنقلة التابعة للوزارة

وحذر المتحدث الرسمي، من خطورة التعامل مع تلك الصفحات المضللة، موضحًا أنها غالبًا ما تروج لمنتجات مجهولة المصدر مثل العسل الطبيعي والسمن البلدي بأسعار منخفضة وغير منطقية، بهدف جذب المواطنين.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن هذه المنتجات يتم تصنيعها بطرق غير موثوقة وقد تحتوي على إضافات أو مواد غير معلومة، رغم محاولات إظهارها بشكل طبيعي من خلال الطعم أو الرائحة.

وشدد الدكتور خالد جاد على أن الأجهزة المعنية بدأت بالفعل في تتبع هذه الصفحات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد القائمين عليها، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو حماية صحة المواطن المصري ومنع أي محاولات غش أو استغلال.

وأكد أن الوزارة تناشد المواطنين بضرورة عدم شراء أي منتجات غذائية عبر الإنترنت أو من صفحات غير رسمية، والاعتماد فقط على المنافذ المعتمدة لضمان سلامة وجودة المنتجات.

عقوبة انتحال الصفة

تنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".