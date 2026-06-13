كأس العالم 2026.. أمريكا تنهي الشوط الأول بثلاثية أمام باراجواي

فرض منتخب الولايات المتحدة سيطرته الكاملة على الشوط الأول من مباراته أمام باراجواي، بعدما أنهى أول 45 دقيقة متقدمًا بثلاثة أهداف دون مقابل، في افتتاح مشواره ببطولة كأس العالم 2026.

وجاءت البداية مثالية لأصحاب الأرض الذين استغلوا الحضور الجماهيري الكبير في لوس أنجلوس، حيث تقدم المنتخب الأمريكي مبكرًا بعد سبع دقائق فقط عبر هدف عكسي سجله داميان بوباديلا لاعب باراجواي بالخطأ في مرماه.

ولم يتوقف الضغط الأمريكي عند هذا الحد، بل واصل لاعبوه تهديد مرمى باراجواي في أكثر من مناسبة، وسط تألق واضح للنجم كريستيان بوليسيتش الذي قاد أغلب الهجمات الخطيرة.

وشهدت الدقيقة 28 تسجيل فلورين بالوجون هدفًا ثانيًا، لكن حكم اللقاء ألغاه بعد العودة إلى تقنية الفيديو بسبب وجود حالة تسلل، قبل أن يعود المهاجم نفسه بعد ثلاث دقائق فقط ليعوض الهدف الملغي بتسجيل هدف صحيح منح منتخب بلاده التقدم بهدفين دون رد.

ومع اقتراب الشوط الأول من نهايته، واصل المنتخب الأمريكي أفضليته المطلقة، ليتمكن بالوجون من زيارة الشباك مرة أخرى في الدقيقة 45+5، مؤكدًا تفوق منتخب الولايات المتحدة بثلاثية نظيفة قبل التوجه إلى غرف الملابس.

وعانى منتخب باراجواي من مشاكل واضحة على المستوى الدفاعي، في ظل السرعات الكبيرة التي اعتمد عليها المنتخب الأمريكي، بينما ظهر أصحاب الأرض بصورة مميزة أعادت الثقة لجماهيرهم بعد فترة من النتائج المتذبذبة قبل انطلاق البطولة.

وبات منتخب الولايات المتحدة قريبًا من حصد أول ثلاث نقاط في المجموعة الرابعة، إذا نجح في الحفاظ على تفوقه خلال الشوط الثاني أمام منتخب باراجواي الذي يحتاج إلى معجزة كروية للعودة إلى أجواء المباراة.