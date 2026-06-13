كأس العالم .. أمريكا تضرب باراجواي مبكرًا وسط حضور جماهيري ضخم

تحولت مدينة لوس أنجلوس إلى كرنفال كروي قبل مواجهة الولايات المتحدة وباراجواي في كأس العالم 2026، بعدما توافدت الجماهير بالآلاف إلى محيط ملعب “لوس أنجلوس ستاديوم” لمساندة منتخبيها في مستهل مشوارهما بالمونديال.

وشهدت الشوارع المحيطة بالملعب زحفًا جماهيريًا كبيرًا، حيث احتشد المشجعون حاملين الأعلام واللافتات وسط أجواء احتفالية صاخبة، لتؤكد الجماهير مرة أخرى الشغف الكبير الذي يصاحب البطولة منذ انطلاقتها.

ولم يخيب المنتخب الأمريكي آمال جماهيره في الدقائق الأولى، إذ نجح في التقدم بالهدف الأول بعد مرور سبع دقائق فقط من بداية اللقاء.

وجاء الهدف إثر كرة أرسلها كريستيان بوليسيتش من الناحية اليسرى باتجاه منطقة الجزاء، وحاول داميان بوباديلا لاعب باراجواي إبعادها، لكنها سكنت شباك فريقه بالخطأ، ليمنح منتخب الولايات المتحدة أفضلية مبكرة وسط فرحة عارمة في المدرجات.

وأشعل الهدف المبكر حماس الجماهير الأمريكية التي واصلت تشجيع منتخبها بقوة، أملاً في تحقيق انتصار مهم في بداية المشوار بالمجموعة الرابعة.

ويأمل المنتخب الأمريكي، بقيادة مدربه ماوريسيو بوكيتينو، في استغلال عاملي الأرض والجمهور للذهاب بعيدًا في البطولة، بينما يسعى منتخب باراجواي للعودة سريعًا إلى أجواء اللقاء والبحث عن تعديل النتيجة.

وتقام بطولة كأس العالم 2026 لأول مرة بمشاركة 48 منتخبًا، فيما تضم المجموعة الرابعة منتخبات الولايات المتحدة وباراجواي وأستراليا وتركيا، لتبقى المنافسة مفتوحة على بطاقتي التأهل إلى الدور التالي.