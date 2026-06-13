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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب مصر يواصل تدريباته بملعب جونزاجا استعدادا لمباراة بلجيكا | شاهد

مران منتخب مصر
مران منتخب مصر
محمد سمير

واصل منتخب مصر الاول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام و إبراهيم حسن تدريباته بملعب جامعة جونزاجا بمدينة سبوكين الأمريكية استعدادا لمواجهة منتخب بلجيكا في العاشرة مساء الاثنين المقبل- بتوقيت القاهرة - ضمن مباريات الجولة الأولي لكأس العالم ٢٠٢٦.

بدأ مران منتخب مصر بإحماءات بدنية ثم جمل فنية و تقسيمة ثم تسديد علي المرمي .

وحرص الكابتن  حسام حسن  علي التحدث مع اللاعبين طالبهم خلالها بالتركيز و الاستعداد للمونديال وأهمية ضربة البداية امام فريق بلجيكا .

حضر مران منتخب مصر ، المهندس هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة و المشرف على المنتخب الأول و خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد و حماده الشربيني و مصطفي أبو زهرة عضوي المجلس .

منتخب مصر بلجيكا ملعب جونزاجا منتخب بلجيكا كأس العالم

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