مدرب البوسنة يتحسر على ضياع الفوز أمام كندا: الحظ ساعدنا.. وسنقاتل حتى النهاية

أبدى سيرجي بارباريز، المدير الفني لمنتخب البوسنة والهرسك، مشاعر متباينة عقب التعادل مع منتخب كندا في افتتاح مشوار الفريقين ببطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن فريقه كان قريبًا من تحقيق انتصار ثمين قبل أن يكتفي بنقطة واحدة في نهاية المطاف.

وفرض منتخب البوسنة والهرسك التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 على أصحاب الأرض في المباراة التي جمعتهما بمدينة تورونتو ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، ليخرج كل منتخب بنقطة في بداية مشواره بالمونديال.

وقال بارباريز في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام البوسنية إن فريقه يشعر بالأسف لعدم الحفاظ على تقدمه حتى صافرة النهاية، خاصة بعدما ظل متقدمًا في النتيجة حتى الدقائق الأخيرة من اللقاء.

وأوضح المدير الفني للبوسنة والهرسك أن فقدان الفوز في اللحظات الأخيرة أمر مؤلم لأي فريق، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة النظر إلى المباراة بشكل واقعي، مؤكدًا أن الحظ لعب دورًا في بعض فترات اللقاء لصالح منتخب بلاده.

وأضاف: “عندما تكون متقدمًا حتى آخر عشر دقائق ثم لا تفوز فمن الطبيعي أن تشعر بالحزن، لكن يجب أن نعترف أيضًا أن الحظ وقف إلى جانبنا في بعض اللحظات، وفي المقابل أهدرنا فرصًا كانت كفيلة بحسم المباراة مبكرًا”.

ورأى بارباريز أن نتيجة التعادل كانت عادلة إلى حد كبير بالنظر إلى مجريات اللقاء والفرص التي سنحت للمنتخبين، مشيرًا إلى أن الحصول على نقطة في المباراة الافتتاحية يبقى أمرًا إيجابيًا في بطولة بحجم كأس العالم.

وأكد المدرب أن التعادل منح جهازه الفني صورة أوضح عن طبيعة المنافسة داخل المجموعة، لكنه رفض الانشغال بالحسابات المعقدة في الوقت الحالي، موضحًا أن تركيز المنتخب سينصب بالكامل على المواجهتين المقبلتين.

وقال: “ما زالت أمامنا مباراتان مهمتان للغاية، وسندخل كل مواجهة بهدف تحقيق الفوز، لا نفكر في الحسابات أو السيناريوهات الآن، بل نركز فقط على تقديم أفضل ما لدينا في كل مباراة”.

وتحدث بارباريز عن الروح الجماعية داخل المنتخب البوسني، مشددًا على أن نجاح الفريق لا يرتبط بلاعب واحد، بل بالالتزام الجماعي وتنفيذ الأدوار التكتيكية المطلوبة من جميع العناصر.

وأضاف: “كل لاعب داخل المنتخب يعرف دوره جيدًا، ولدينا خطة واضحة للجميع، والـ27 لاعبًا الموجودون معنا يستحقون التواجد في كأس العالم، ومن الرائع أن ترى ثمرة العمل الذي قمنا به خلال الفترة الماضية تنعكس على أرض الملعب”.

واختتم مدرب البوسنة والهرسك تصريحاته بالتأكيد على أن المنتخب سيواصل القتال في الجولتين المقبلتين من أجل تحقيق حلم التأهل إلى الدور التالي، مشيرًا إلى أن الفريق يمتلك الشخصية والإمكانات التي تسمح له بمواصلة المنافسة بقوة في المجموعة.

ويترقب المنتخب البوسني مواجهتيه المقبلتين في دور المجموعات، وسط آمال كبيرة في البناء على الأداء الجيد الذي قدمه أمام كندا وتحويله إلى نتائج إيجابية تعزز فرصه في بلوغ الأدوار الإقصائية من كأس العالم 2026.