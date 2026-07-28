اليوم.. إقامة نصف نهائي تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لبطولتي الأفروباسكت تحت 18 عامًا

تستأنف اليوم الثلاثاء، منافسات تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لبطولتي الأفروباسكت تحت 18 عامًا، والتي تقام خلال الفترة من 22 إلى 29 يوليو الجاري على صالة رقم 2 باستاد القاهرة الدولي.

ويشهد اليوم إقامة الدور نصف النهائي، حيث يقام نصف النهائي الأول بين رواندا وأوغندا للناشئين في الساعة الواحدة ظهرًا، وفي نصف النهائي الآخر يلاقي منتخب مصر نظيره جنوب السودان في الساعة السادسة مساءً.

وعلى صعيد مباريات الدور نصف النهائي في منافسات الناشئات يواجه منتخب مصر للناشئات نظيره تنزانيا في الساعة الثالثة والنصف عصرًا، كما يواجه كينيا نظيره رواندا للناشئات في الساعة الثامنة والنصف مساءً.

وفي مباريات تحديد المراكز يلاقي تنزانيا نظيره كينيا للناشئين في الساعة العاشرة والنصف صباحًا.

ويشارك في بطولة الناشئات كل من: مصر "البلد المضيف"، كينيا، رواندا، تنزانيا، فيما يشارك في بطولة الناشئين منتخبات مصر "البلد المضيف"، وكينيا، ورواندا، وجنوب السودان، وتنزانيا، وأوغندا.