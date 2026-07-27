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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عمرو مصيلحي يدعم منتخبي الناشئين والناشئات على هامش تصفيات الأفروباسكت

منتخبي الناشئين والناشئات
منتخبي الناشئين والناشئات
عبدالله هشام

حرص عمرو مصيلحي، رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، على دعم منتخبي مصر للناشئين والناشئات تحت 18 عامًا، وذلك خلال مشاركتهم في تصفيات المنطقة الخامسة الإفريقية "الأفروباسكت"، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 22 إلى 29 يوليو الجاري، على صالة رقم 2 باستاد القاهرة الدولي.

وأعرب مصيلحي عن فخره واعتزازه الكبير باللاعبين واللاعبات والجهازين الفني والإداري، مشيدًا بالروح العالية والانضباط الكبير الذي يظهر عليه منتخبي الناشئات والناشئين طوال مشوار البطولة، مؤكدًا أن هذه النتائج تعكس حجم الجهود المبذولة لتطوير كرة السلة المصرية على مستوى المراحل السنية الشابة.

وأوضح مصلحي أن خطة الاتحاد الموضوعة تهدف للاهتمام بالناشئين والناشئات، لضمان وجود جيل واعد في كرة السلة المصرية.

وأضاف مصيلحي أن الاتحاد المصري لا يدخر جهدًا من أجل توفير كافة احتياجات المنتخبات لتحقيق أفضل النتائج في المحافل الدولية والقارية.

وتضم قائمة المنتخب الوطني للناشئين في البطولة كل من، رامي مجدي، بيجاد مصطفى، مصطفى تامر، زين الدين أحمد، عمر إيهاب، محمد دياب، بلال صهيب، سيف حماد، أسعد قيدار، حسين يوسف، محمد غندور، بالإضافة إلى أحمد أسامة.

ويضم الجهاز الفني كل من، رفيق يوسف مديرًا فنيًا، إسلام كيلاني مدربًا عامًا، سيد صابر مدربًا، ماجد عباس محلل أداء، محمد مسعد استشفاء، ومصطفى محسن إداري.

بينما تضم قائمة منتخب الناشئات كلًا من: ملك الحملي، ياسمين الجمال، هنا الباز، ملك العزب، مريم حازم، ليلة حسام، سدرة هيثم، جودي وليد، هانيا ناصر، جودي نزار، سدرة شلبي، وفاطمة محمد.

ويتكون الجهاز الفني من: طارق خيري مديرًا فنيًا، مصطفى فكري مدربًا عامًا، ريم موسى مدربًا، علي عباري محللًا للأداء، فاطمة محمود طبيبة، ودعاء لبيب مديرًا إداريًا.

عمرو مصيلحي الاتحاد المصري لكرة السلة كرة السلة منتخبي مصر للناشئين والناشئات الأفروباسكت

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