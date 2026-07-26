منتخب مصر لناشئات كرة السلة يحقق الفوز أمام رواندا

حقق منتخب مصر لكرة السلة للناشئات تحت 18 عامًا الفوز امام نظيره الرواندي بنتيجة 80-39، في المباراة التي جمعت المنتخبين منذ قليل على صالة رقم 2 باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بتصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لبطولة الأفروباسكت 2026.

وأنهى المنتخب الوطني الفترة الأولى متقدمًا بنتيجة 29-9، ثم حافظ على تقدمه في الفترة الثانية، ليُنهي الشوط الأول لصالحه بنتيجة 47-25.

وفي الفترة الثالثة، واصل منتخب ناشئات السلة سيطرته على المباراة، لتصبح النتيجة 61-33، قبل أن يحسم اللقاء لصالحه في الفترة الرابعة والأخيرة بنتيجة 80-39، محققًا ثالث انتصاراته في البطولة قبل انطلاق الأدوار الحاسمة.

وتضم منافسات بطولة الناشئات 4 منتخبات، هي: مصر «البلد المضيف»، وكينيا، ورواندا، وتنزانيا.