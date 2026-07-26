أسعار السلع الغذائية اليوم .. استمرار تراجع سعر البيض وارتفاع في الزيت والشاي

شهدت أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم الأحد 26 يوليو 2026، تحركات ملحوظة في عدد من الأصناف، حيث تراجعت أسعار 12 سلعة غذائية، مقابل ارتفاع أسعار 3 سلع، بينما استقرت أسعار 6 سلع أخرى، وكان أبرز الانخفاضات في سعر كيلو الشاي والمكرونة المعبأة والعدس المعبأ، في حين سجل شاي ليبتون وزيت عباد الشمس أكبر الارتفاعات خلال تعاملات اليوم.

أسعار البيض اليوم الأحد 26 يوليو 2026

انخفض سعر كرتونة البيض اليوم إلى 101.31 جنيه، بتراجع 1.64 جنيه.

استقر سعر البيضة البيضاء عند 4.35 جنيه.

استقر سعر البيضة الحمراء عند 4.50 جنيه.

انخفض سعر كرتونة البيض البلدي التي تضم 30 بيضة إلى 126.19 جنيه، بتراجع 3.25 جنيه.

استقر سعر البيضة البلدي عند 5.14 جنيه.

أسعار السلع الغذائية التي انخفضت اليوم

انخفض سعر كيلو الفول المعبأ إلى 63.21 جنيه، بتراجع 2.59 جنيه.

انخفض سعر كيلو الدقيق المعبأ إلى 26.06 جنيه، بتراجع 1.85 جنيه.

انخفض سعر كيلو السكر المعبأ إلى 35.45 جنيه، بتراجع 1.64 جنيه.

انخفض سعر المكرونة المعبأة وزن 400 جرام إلى 22.88 جنيه، بتراجع 7.03 جنيه.

انخفض سعر كيلو المكرونة المعبأة إلى 28.25 جنيه، بتراجع 1.66 جنيه.

انخفض سعر كيلو العدس المعبأ الصحيح إلى 68.77 جنيه، بتراجع 1.41 جنيه.

انخفض سعر كيلو العدس المعبأ الصحيح إلى 61.65 جنيه، بتراجع 8.53 جنيه.

انخفض سعر كيلو الفول المعبأ المجروش إلى 62.29 جنيه، بتراجع 4.33 جنيه.

انخفض سعر عبوة شاي العروسة وزن 40 جرامًا إلى 11.05 جنيه.

انخفض سعر كيلو الشاي إلى 243.42 جنيه، بتراجع 12.18 جنيه.

أسعار السلع الغذائية التي ارتفعت اليوم

ارتفع سعر لتر زيت عباد الشمس إلى 103.27 جنيه، بزيادة 2.51 جنيه.

ارتفع سعر لتر زيت عباد الشمس إلى 104.83 جنيه، بزيادة 4.07 جنيه.

ارتفع سعر عبوة شاي ليبتون وزن 40 جرامًا إلى 17.71 جنيه، بزيادة 4.78 جنيه.

استقرار في أسعار السلع الغذائية اليوم

استقر سعر كيلو الأرز المعبأ عند 35.03 جنيه.

استقر سعر كيلو المكرونة السائبة عند 26.55 جنيه.

استقر سعر البيضة البيضاء عند 4.35 جنيه.

استقر سعر البيضة الحمراء عند 4.50 جنيه.

استقر سعر البيضة البلدي عند 5.14 جنيه.

استقر سعر كيلو العدس الأصفر المعبأ عند 68.33 جنيه.