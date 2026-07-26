قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد سليمان لجماهير الزمالك: النادي سيبقى كبيرًا بأبنائه ورموزه المخلصين
شرطة برلين: تصفية المشتبه به الرئيسي في حادثة الدهس بحي سبانداو
مفاجأة في العروض.. بدء الطلب المسبق لعملاقي سامسونج Z Fold 8 و Ultra
«الراعي» رفض إتمام إجراءات حجز المعسكر.. آخر استعدادات الزمالك للموسم الجديد
أسامة ربيع: دعم القيادة السياسية وراء طفرة قناة السويس.. وأصبحنا نصدر القاطرات بعد أن كنا نؤجرها
ممدوح جبر: اليمين الإسرائيلي يوظف الملف الأمني في الانتخابات المقبلة
أسعار السلع الغذائية اليوم .. استمرار تراجع سعر البيض وارتفاع في الزيت والشاي
رئيس البرازيل: الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة غير عادلة وخطأ استراتيجي
نتيجة الثانوية العامة 2026.. درجات المواد ورابط الاستعلام وخطوات الحصول على النتيجة
جيهان قمري: أرفض الظهور لمجرد التواجد .. وأحضر لمسلسلين في رمضان |فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار السلع الغذائية اليوم .. استمرار تراجع سعر البيض وارتفاع في الزيت والشاي

تراجع اسعار البيض وارتفاع أسعار زيوت الطعام
تراجع اسعار البيض وارتفاع أسعار زيوت الطعام
رانيا أيمن

شهدت أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم الأحد 26 يوليو 2026، تحركات ملحوظة في عدد من الأصناف، حيث تراجعت أسعار 12 سلعة غذائية، مقابل ارتفاع أسعار 3 سلع، بينما استقرت أسعار 6 سلع أخرى، وكان أبرز الانخفاضات في سعر كيلو الشاي والمكرونة المعبأة والعدس المعبأ، في حين سجل شاي ليبتون وزيت عباد الشمس أكبر الارتفاعات خلال تعاملات اليوم.

أسعار البيض اليوم الأحد 26 يوليو 2026

انخفض سعر كرتونة البيض اليوم إلى 101.31 جنيه، بتراجع 1.64 جنيه.

استقر سعر البيضة البيضاء عند 4.35 جنيه.

استقر سعر البيضة الحمراء عند 4.50 جنيه.

لماذا لا يُنصح بحفظ البيض في باب الثلاجة؟

انخفض سعر كرتونة البيض البلدي التي تضم 30 بيضة إلى 126.19 جنيه، بتراجع 3.25 جنيه.

استقر سعر البيضة البلدي عند 5.14 جنيه.

أسعار السلع الغذائية التي انخفضت اليوم

انخفض سعر كيلو الفول المعبأ إلى 63.21 جنيه، بتراجع 2.59 جنيه.

انخفض سعر كيلو الدقيق المعبأ إلى 26.06 جنيه، بتراجع 1.85 جنيه.

انخفض سعر كيلو السكر المعبأ إلى 35.45 جنيه، بتراجع 1.64 جنيه.

انخفض سعر المكرونة المعبأة وزن 400 جرام إلى 22.88 جنيه، بتراجع 7.03 جنيه.

انخفض سعر كيلو المكرونة المعبأة إلى 28.25 جنيه، بتراجع 1.66 جنيه.

انخفض سعر كيلو العدس المعبأ الصحيح إلى 68.77 جنيه، بتراجع 1.41 جنيه.

انخفض سعر كيلو العدس المعبأ الصحيح إلى 61.65 جنيه، بتراجع 8.53 جنيه.

انخفض سعر كيلو الفول المعبأ المجروش إلى 62.29 جنيه، بتراجع 4.33 جنيه.

انخفض سعر عبوة شاي العروسة وزن 40 جرامًا إلى 11.05 جنيه.

انخفض سعر كيلو الشاي إلى 243.42 جنيه، بتراجع 12.18 جنيه.

أسعار السلع الغذائية التي ارتفعت اليوم

ارتفع سعر لتر زيت عباد الشمس إلى 103.27 جنيه، بزيادة 2.51 جنيه.

ارتفع سعر لتر زيت عباد الشمس إلى 104.83 جنيه، بزيادة 4.07 جنيه.

ارتفع سعر عبوة شاي ليبتون وزن 40 جرامًا إلى 17.71 جنيه، بزيادة 4.78 جنيه.

استقرار في أسعار السلع الغذائية اليوم

استقر سعر كيلو الأرز المعبأ عند 35.03 جنيه.

استقر سعر كيلو المكرونة السائبة عند 26.55 جنيه.

استقر سعر البيضة البيضاء عند 4.35 جنيه.

استقر سعر البيضة الحمراء عند 4.50 جنيه.

استقر سعر البيضة البلدي عند 5.14 جنيه.

استقر سعر كيلو العدس الأصفر المعبأ عند 68.33 جنيه.

أسعار السلع اليوم أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم في الأسواق سعر كرتونة البيض اليوم سعر كيلو السكر اليوم سعر كيلو الأرز اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظهرت الآن.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 بالاسم ورقم الجلوس

ظهرت الآن.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 .. ظهرت الآن بالاسم هنا رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 على صدى البلد

نتيجة الثانوية العامة 2026 على صدى البلد خلال ساعات| سجل بياناتك هنا

نتيجة الثانوية الأزهرية.. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية استعلم الآن

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية اعرف نتيجتك في لحظة

وزير التربية والتعليم

حجب نتيجة الثانوية العامة 2026 للطلاب الغشاشين .. قرار عاجل الآن

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة 2026.. درجات المواد ورابط الاستعلام وخطوات الحصول على النتيجة

الشيخ أيمن عبدالغني يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

النتائج مُبشرة.. وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

بث مباشر.. إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. النتائج مبشرة

بث مباشر.. إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. ظهرت الآن النتائج مبشرة

ترشيحاتنا

مصر ترحب بإقرار أيرلندا قانون حظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة

مصر ترحب بإقرار أيرلندا قانون حظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة

الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة

عبدالمحسن سلامة: الثقة والمصداقية أساس مستقبل الصحافة في الجمهورية الجديدة.. شاهد

البابا تواضروس يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة

قداسة البابا تواضروس يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة في الكاتدرائية

بالصور

أحمد وفيق: المسرح صنع شخصيتي الفنية.. ويوسف شاهين علمني ألا أحصر نفسي في الكوميديا

أحمد وفيق
أحمد وفيق
أحمد وفيق

الأكاديمية العسكرية المصرية تعلن فتح باب القبول لخريجي الكليات التكنولوجية في الدورة الأولى لبرنامج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية

الأكاديمية العسكرية المصرية تعلن فتح باب القبول لخريجي الكليات التكنولوجية في الدورة الأولى لبرنامج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية
الأكاديمية العسكرية المصرية تعلن فتح باب القبول لخريجي الكليات التكنولوجية في الدورة الأولى لبرنامج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية
الأكاديمية العسكرية المصرية تعلن فتح باب القبول لخريجي الكليات التكنولوجية في الدورة الأولى لبرنامج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية

5 خطوات للحفاظ على بشرتك من بقع الشمس خلال الصيف

5 خطوات للحفاظ على بشرتك من بقع الشمس خلال الصيف
5 خطوات للحفاظ على بشرتك من بقع الشمس خلال الصيف
5 خطوات للحفاظ على بشرتك من بقع الشمس خلال الصيف

ما الذي يسبب حرقة العين والصداع؟

ما الذي يسبب حرقة العين والصداع..
ما الذي يسبب حرقة العين والصداع..
ما الذي يسبب حرقة العين والصداع..

فيديو

جيهان قمري

جيهان قمري: أرفض الظهور لمجرد التواجد .. وأحضر لمسلسلين في رمضان |فيديو

منى عبد الغني

منى عبد الغني: موقف الأولى على الثانوية الأزهرية مع شقيقتها التوأم من أكثر المشاهد التي لمست القلوب

لحظة اشتعال هاتف محمول

الهاتف اشتعل بين يديها.. هل أصبح الحر عدوا جديدا للهواتف؟

سرقة مسجد

تداول فيديو يوثق سرقة حنفيات أحد المساجد في سوهاج.. وكاميرات المراقبة تكشف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حقيقةً !! هل الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط تتحكم في أسعار النفط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عالم على صفيح ساخن… هل نعيش لحظة تفكك النظام الدولي؟

منى أحمد

منى أحمد تكتب: القوة الناعمة لثورة يوليو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط.. لقطات مونديالية مثيرة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: المنهج الدراسي.. هل هو أداة بناء أم معول هدم ؟

المزيد